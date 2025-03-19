Приклад Кличку. Львів показав, як можна вирішити питання скандальної багатоповерхівки

Знесення скандального самобуду у Львові – гарний привід для столичної влади задуматися над долею довгобудів

На місці скандального самобуду у Львові, за знесенням якого спостерігала вся Україна, планують облаштувати громадський простір. Львівська міська рада повідомляє, що на вулиці Личаківській, 259, де нещодавно було демонтовано багатоповерхівку, з'явиться зона відпочинку. Водночас у Києві проблема самобудів залишається невирішеною. За даними КМДА, у столиці налічуються десятки об'єктів, які не введені в експлуатацію через порушення законодавства. Серед них є як довгобуди, що тягнуться з 90-х років, так і відносно нові об'єкти з невирішеними правовими та технічними проблемами. Ця ситуація викликає обурення мешканців та ставить питання щодо ефективності міської влади у боротьбі з незаконним будівництвом. Про це повідомляє «Главком».

У Львові обіцяють, що замість самобуду жителі міста отримають зону відпочинку з дитячим майданчиком, зручними лавками та зеленими насадженнями.

Замість самобуду жителям Львова обіцяють комфортний громадський простір фото: Львів. Містобудування/Facebook

За інформацією управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради, входи до скверу облаштують тактильною плиткою, а покриття у відпочинково-прогулянковій зоні зроблять з утрамбованого відсіву.

На території простору планується висадити велику кількість дерев, кущів та трав, зокрема сливу піссарді, клен сріблястий, дуб болотний, дерен криваво-червоний та міскантус.

Також тут будуть локації для розміщення арт-об'єктів, інклюзивні лавки та дитячі елементи. Усі елементи благоустрою планують виконати з природних матеріалів.

4 фото На весь екран





Візуалізація громадського простору, який з'явиться на місці скандальної забудови у Львові фото: Львів . Містобудування/Facebook

Уздовж дороги на вулиці Полудневій облаштують паркувальні місця для автомобілів. Профінансує роботи Девелоперська компанія Praud (ТзОВ «Л-207»). Орієнтовний термін виконання робіт – 30 червня поточного року.

На цю публікацію львівської влади звернув увагу журналіст Руслан Рудомський, який написав: «Коли вам хтось скаже, що незаконні забудови не можна зносити і що немає прецедентів, то знайте – вас дурять. Все можна і все є. Потрібна лише «політична воля».

«Не кажи це Кличку. В нього і так коричнева смуга», – відреагував на його допис журналіст Олекса Шкатов.

Допис журналіста Руслана Рудомського скриншот

Зазначимо, що скандальні забудови в столиці – одна з найболючіших тем. Їх в Києві налічуються десятки. За інформацією, яка є на сайті КМДА, станом на травень 2024 року у столиці налічується 84 об'єкти житлового будівництва, які не прийняті в експлуатацію відповідно до чинного законодавcтва.

У цьому переліку можна побачити об'єкти, які перебувають на різних стадіях готовності. Наприклад, у житловому комплексі «Панорамне містечко», який будується з 2014 року у Голосіївському районі, 1-2 секції готові на 100%, на четвертій розпочате свайне поле і роботи призупинені через невиконання технічних умов.

Є у списку і недобудова, яка майже ровесниця незалежної України – будівництво шести 34-поверхових житлових будинків на проспекті Генерала Шухевича розпочалося ще у 1992 році. За останньою інформацією, триває експертиза щодо визначення технічного стану забудови.

Будівництво багатоповерхового житлового будинку житлового комплексу «Симфонія» на проспекті Науки, 66-70, розпочате у 2006 році, припинено через судові процеси та право-майнові питання. У цьому ЖК зведено частково одну секцію з трьох.

Нагадаємо, забудовник, що ошукав інвесторів десятків київських новобудов та втік за кордон, тепер екстрадований в Україну. Раніше правоохоронці двічі затримували цього забудовника, і двічі йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Він сплатив ці застави і виїхав з України. У повідомленні Нацполіції прізвище забудовника не вказується, проте йдеться, вочевидь, про Анатолія Войцеховського.

«Главком» повідомляв, що 21 травня 2020 року слідство направило Анатолію Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні. 25 травня 2020-го він був оголошений в розшук, а 28 вересня того самого року – у міжнародний розшук. Проте на той час Войцеховський вже виїхав до Польщі і до України вже не повертався. У листопаді 2020 року суд заочно заарештував Анатолія Войцеховського.