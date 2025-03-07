Найбільші кучері в Україні. Який вигляд має хлопчик через рік після встановлення рекорду

Нині маленький українець пробує себе у модельному бізнесі

Трирічний малюк з Києва має статус рекордсмена України в номінації «Найбільша окружність кучерів у дитини». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

За її словами, хлопчик на ім’я Оскар натуральний блондин. Окружність кучерів у нього – 29 см.

«Цей рекорд і результат замірів волосся ми фіксували ще понад рік тому. Зараз очевидно, що кучерів і краси побільшало», – зауважила вона.

Рекордсмен України в номінації «Найбільша окружність кучерів у дитини» фото: Лана Вєтрова/Facebook

Як повідомила мама Оскара, нині маленький українець пробує себе у модельному бізнесі.

Нагадаємо, у Житомирі зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти». Рекордсменом став тримісячний Марк зі Звягеля, довжина його волосся – 8 см. Медики дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся. Реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в Національному реєстрі рекордів.

Раніше українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія». Так, у грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів.

Також дворічна одеситка встановила рекорд України з плавання.