«Депутати не хочуть перебувати з ним в одній залі». Куди сховався секретар Київради Бондаренко?

«Слуги народу» активно «копають» під найближчого соратника Віталія Кличка

Київраду штормить як ніколи. Оприлюднення НАБУ сумнозвісних «плівок Комарницького» та затримання низки їх фігурантів призвело до серйозної чистки команди київського мера та голови КМДА Віталія Кличка. Від свого заступника Петра Оленича та цілого списку другорядних чиновників Кличко позбавився відносно безболісно. Але вирішення проблеми з секретарем Київради Володимиром Бондаренком, який також засвітився у сумнівних розмовах, перетворюється для мера на справжній головний біль.

З моменту появи плівок в оточенні Кличка активно шукали варіанти, як реагувати на те, що фактичний керівник найбільшої міськради країни обговорював з тіньовим «смотрящим» формування порядку денного та «брав до виконання» його вказівки. У результаті було прийняте половинчасте рішення: Бондаренко попросив мера відсторонити його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування.

Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Це право та навіть обов’язок він мав і раніше, але йому зручніше було передавати всю «поточку» одному з найближчих соратників.

Поки такий варіант видається оптимальним затягуванням часу, але не вирішенням проблеми: «зашквареного» Бондаренка просто ховають з очей подалі і тим самим не дають можливості депутатам ставити йому незручні питання, які виникли після появи компромату. Також у Кличка страхуються від можливої вимоги відставки секретаря, яка гіпотетично може призвести до паралічу роботи Київради та навіть переходу її повноважень до Київської міської військової держадміністрації.

Засідання Київради, яке відбулося 13 березня, може стати останнім для Володимира Бондаренка у кріслі головуючого. Після відсторонення секретаря ведення засідань збирається взяти на себе міський голова Віталій Кличко

Опозиція хитрою заявою Бондаренка з проханням про відсторонення, звісно, не задовільнилася та вже запустила процес збору підписів щодо його відставки. Ініціатором прогнозовано виступила фракція «слуг народу», які у Київраді представлені дуже скромно. Голова київської «Слуги народу» Андрій Вітренко заявив, що «людина, яка фігурує в антикорупційних розслідуваннях, не має морального права головувати на сесіях» та нагадав, що для постановки питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря Київради достатньо підписів лише однієї третини депутатів – 41 від 120. А для прийняття рішення по суті потрібен стандартний 61 голос.

«Слуги народу» збирають підписи під вимогою достроково припинити повноваження секретаря Київради

Паралельно «слуги» звинувачують своїх давніх опонентів з «Європейської солідарності» Петра Порошенка у тому, що ті блокують роботу Київради за надуманим приводом. Протягом двох останніх чергових засідань міськрада не може повноцінно працювати через те, що «ЄС» вимагає прийняття заяви щодо неприпустимості переслідування опозиції – звичайно, мова про підсанкційного з недавніх пір самого Порошенка.

13 березня Київрада була розблокована заради того, аби Кличко зробив заяву щодо антикорупційного скандалу та оголосив чергову порцію чиновників в черзі на звільнення. Але після того, як депутати провалили голосування за заяву «ЄС», засідання знову було зірване. На думку Вітренка, це спільна гра «ЄС» та «Удару», аби тягнути час після появи скандальних плівок.

Водночас співрозмовники «Главкома» в умовній більшості впевнені, що «слуги народу», оголосивши про збір підписів від свого імені, таким чином самі ж поховали цю ідею. Залучити поодиноких депутатів від «Удару» та «ЄС», у яких є претензії до Бондаренка, під ініціативу «слуг» буде майже нереально.

Пікантність ситуації ще й в тому, що голова фракції «Слуга народу» у Києвраді зізнається, що і сам був в кабінеті Комарницького. Вітренко пояснює це тим, що Комарницький – людина, що мала вплив на фракцію «Удар», тому йому й доводилося домовлятися з ним. Але присягається, що не обговорював з ним жодних корупційних питань. За інформацією «Главкома», Вітренко – не єдиний київський «слуга», який спілкувався з одіозним «смотрящим». Тому подальше розслідування НАБУ потенційно може поставити під приціл і тих, хто зараз гучно вимагає розібратися з корупціонерами.

У розмові з «Главкомом» голова пропрезидентської фракції в Київраді пояснює, чому відсторонення Бондаренка – трюк столичної влади, та як опозиція збирається домагатися реальної відставки секретаря міської ради.

Голова фракції «Слуга народу» у Київраді Андрій Вітренко: «У регламенті взагалі немає такої категорії як «відсторонення» фото: партійний сайт «Слуги народу»

Триває збір підписів щодо відставки Бондаренка. Скажіть відверто: ви взагалі розраховуєте, що ці підписи будуть зібрані чи особливо не сподіваєтесь на успіх, просто створюєте інформаційний шум?

Після того, як Віталій Володимирович на останньому засіданні Київради в своїй промові згадав всіх причетних до цих зловживань, але не згадав ще декількох осіб, ми одразу зробили, відповідно до регламенту, вимогу до міського голови щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради. Для проведення відповідного голосування її має підписати третина депутатів.

На останньому засіданні дві найбільші політичні сили влаштували безлад. Одній з них було вигідно завалити сесію, аби попіаритися та захистити інтереси свого патрона (мова про «Європейську солідарність» та Порошенка – «Главком»), іншій (мова про «Удар» Кличка – «Главком») – щоб не слухати звинувачення та питання щодо корупції. Причому блокування, яке вони проводили, було таким «лайтовим». Це просто смішно було: сидять у президії Віталій Володимирович Кличко і Володимир Володимирович Бондаренко. Після того, як голосування, якого вимагала «ЄС», було зірване, депутати цієї сили так лагідно до них підійшли і нібито заблокували. І секретар каже: все – трибуна заблокована, що ж робити?

Бондаренко всіх покликав на погоджувальну раду, вони там робили вигляд, що перемовляються, але насправді просто стояли і вирішували свої особисті питання. Депутати тим часом сказали: «Та ідіть ви в баню, ну що ми, як діти малі, сюди приходимо цирк дивитися?». І почали розходитися. Тоді було прийнято рішення про перерву в засіданні.

Фракція «Європейської солідарності» блокує вже друге засідання Київради. Опозиція підозрює, це відбувається у змові з політичною силою мера Віталія Кличка

Після цього ми зробили вимогу і почали збирати підписи депутатів. Цю вимогу одразу підписали всі депутати моєї фракції, які були присутні. Всі інші наші також доєднуються, але хтось у відрядженнях за кордоном, хтось на грип хворіє і поки не дуже хочеться до них їхати за підписами.

До нас також почали доєднуватися депутати інших фракцій: вже є підписи представників, як мінімум, трьох фракцій, які я б на цьому етапі не називав. І таких підписів вже декілька десятків. Цей процес ми зупиняти не збираємося, і впевнений, що зберемо третину голосів для того, щоб розпочати таємне голосування. Загальна процедура така: збирається 41 підпис, питання буде винесене на сесію і відбудеться таємне голосування. Тобто ми передаємо цю вимогу Віталію Володимировичу і він просто має його організувати.

Отже, ви вважаєте, що зараз робота Київради заблокована через «договорняк» між «Ударом» та «ЄС»?

Так точно. Все ж очевидно: коли потрібна трибуна, її всі розблоковують. Коли ми свого часу використовували інструмент блокування трибуни, Володимир Володимирович чудово проводив сесії далі, не звертаючи на це уваги. У регламенті Київради просто немає такої норми, як у Верховній Раді, що у разі блокування трибуни обов'язково оголошується перерва.

Секретар Київради Олесь Довгий при одіозному мері Леонідові Черновецькому свого часу проводив сесії, коли в нього депутати ледь не на голові сиділи.

Екссекретар Київради Олесь Довгий примудрявся проводити засідання в екстремальних умовах, але Володимир Бондаренко запевняє, що це – не його стиль

Бондаренко завжди каже, що він – не Олесь Довгий, і в такому стані проводити сесії не буде. Але знову ж, коли ми блокували трибуну, він чудово проводив сесію далі, всі голосували і ніхто ні на що не звертав уваги.

Наразі ж найбільші політичні сили в Київраді, які є партнерами більше десяти років, просто підіграють одна одній, бо заблокована трибуна їм обом вигідна. Першим – щоб хоч хтось звернув якусь увагу на санкції проти Порошенка, другим – щоб не чути депутатів, значна кількість яких реально обурена. Їх обурює, те, що секретар Київської міської ради слухався сторонніх осіб при формуванні порядку денного, при проходженні якихось питань. І депутати не хочуть з цією людиною (Бондаренком) навіть перебувати в одній залі. Вони казали: коли секретар буде формувати порядок денний, то будуть брати репліки і питати, як він пояснить те, що було на тих плівках.

«Рішення про відсторонення Бондаренка – це «фількіна грамота»

Зараз команда мера обрала варіант, що саме Кличко буде вести не тільки сесії, а й погоджувальні ради і повністю замінить Бондаренка, до якого можуть виникати всі ці неприємні питання. Вас такий варіант не влаштує?

Нагадаю, що у 2020 році всі погоджувальні ради проходили в кабінеті у Кличка на дев'ятому поверсі, де ми постійно збиралися. Але з 2021-го, ближче до 2022-го ця практика змінилася, і Віталій Володимирович перестав відвідувати погоджувальні ради, їх проводив вже особисто пан Бондаренко. Тепер же повертаються старі порядки. І, в принципі, так має бути, тому що ведення сесії та організація її роботи – це особливі повноваження Київського міського голови. У регламенті записано, що секретар переймає їх лише у випадку, коли міський голова не має можливості цього робити. Такими причинами можуть бути хвороба або відрядження. Але вибачте: коли київський міський голова в час, коли відбувається засідання Київради, проводить зустріч з якимсь банком – це не причина не вести сесію. Можна ж відповідним чином розпланувати свій графік.

Ви вважаєте, Кличко буде вести сесії тимчасово, поки скандал з Бондаренком не уляжеться?

Ну, ми ж всі вміємо читати, і не треба ліпити з нас дурнів. У частині регламенту Київської міськради, яка стосується секретаріату, ведення та організації сесії, взагалі немає такої категорії як «відсторонення».

В українському законодавстві відсторонити людину від виконання службових обов'язків можна тільки за рішенням суду. Категорія відсторонення вже використовувалась в КМДА, і це мало дуже дивний вигляд. Наприклад, заступник голови КМДА Володимир Прокопів був відсторонений, але чого він досі ходить на роботу? Причому коли я зробив депутатський запит і спитав, чи є у Прокопіва заява на його звільнення чи відсторонення, мені відповіли, що немає.

У жовтні 2024 року Віталій Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.іnfo щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Журналісти виявили, що родичі Прокопіва придбали низку комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування викликали питання. Також Кличко наголосив, що на час перевірки відсторонить Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Ви реально вважаєте, що більшість, яка наразі блокує роботу Київради, зараз благословить зміну секретаря? Ми ж розуміємо, якщо запустити цей процес, то це може призвести до непередбачуваних наслідків. І може статися так, що старого секретаря звільнять, а нового – не призначать.

Крок з відстороненням секретаря, який ми зараз бачимо, насправді, має два виміри. Перший – київська влада намагається збити політичну напругу і показати: дивіться, ми все «порішали». Люди, які в чомусь винні, до рішення суду відсторонені, але це зроблено не за правилами. І насправді Володимир Бондаренко, думаю, буде й надалі сидіти у своєму кабінеті та працювати – тобто робити те саме, що й раніше. Просто фронтменом тепер буде Віталій Кличко.

Другий – це рішення, ця заява, не має жодного організаційно-правового наслідку. Люди, які мають хоча б мінімальний рівень юридичної освіти, розуміють, що все це – «фількіна грамота». А ми вимагаємо, принаймні, політичної відповідальності. Упевнений, що ми голоси зберемо і Віталій Володимирович змушений буде організувати цю процедуру. А далі – побачимо...

«Якщо секретаря Київради не буде, нічого страшного не відбудеться»

Ви ж не можете не усвідомлювати, що відставка Бондаренка і неспроможність Київради швидко обрати йому заміну може призвести до того, що вона стане просто недієздатною. Далі можливий такий розвиток подій: Верховна Рада приймає рішення про передачу повноважень міськради Київській міській військовій адміністрації і в столиці фактично встановлюється пряме президентське правління. І ваше хитання ситуації якраз дуже вписується в такий сценарій, особливо на тлі гіперактивності нового голови КМВА Тимура Ткаченка, який вже встиг побити горщики з командою Кличка.

Новий голова КМВА Тимур Ткаченко розпочав повзучий переворот у столиці фото: facebook.com/timurtkachenko

Ми «хитаємо» ситуацію не тому, що хочемо перевантажити владу. Просто після цих плівок легітимність цієї Київської міськради – на рівні нуля. І треба підіймати легітимність ради та самоврядування, щоб люди починали цьому самоврядуванню більше вірити. У ньому повинні бути обличчя, які принаймні мають позитивну репутацію серед людей.

Варіант щодо паралічу роботи Київради Кличко всім оголосив на погоджувальній раді і попередив, що тоді всі ви, як депутати, будете спостерігати за розвитком міста зі сторони. Ну, так для того, щоб цього не трапилося, необхідно, по-перше, запустити роботу ради, по-друге, якщо немає легітимності секретаря, сідати за стіл і домовлятися з цього приводу. По-третє, якщо є деякі сумніви у легітимності пана секретаря, зробіть тест на міцність: винесіть це питання на таємне голосування і ми все побачимо. Якщо ж секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Володимирович, який може чудово вести засідання Київради.

Якщо ж хтось хоче претендувати на посаду секретаря, то нехай претендує. Київрада це вирішуватиме, тому що не міський же голова призначав Бондаренка, а депутати.

А «слуги» будуть претендувати на посаду секретаря, як це вже було в 2020-му?

Вже не пам’ятаю, чи претендували ми, чи ні. Давайте побачимо, як будуть розвиватися події.

А на голову земельної комісії, керівник якої Михайло Терентьєв зараз перебуває в СІЗО?

Точно не хочемо.

Якщо ви не зможете зібрати необхідні підписи щодо відставки Бондаренка, або зберете, а Кличко їх ігноруватиме, допускаєте, що вже ваша фракція перейде до блокування трибуни та президії?

Так, допускаємо, і я навіть план вже такий розробляю. У нас вже був досвід блокування трибуни – але тоді ми були молодими депутатами і ніхто через це не зупиняв засідання. Перший рік роботи нам дуже не вистачало досвіду. Але зараз досвідчені депутати нам показали, як треба правильно блокувати трибуну. Ми дуже добре вчимося.

На якихось партнерів в блокуванні ви розраховуєте?

Думаю, до нас доєднаються всі, хто не хоче, щоб ця Київська міськрада жила з ганьбою. Можливо, це прозвучить пафосно, але багато депутатів до мене після появи цих плівок підходили і питалися, навіщо їм тут взагалі далі сидіти і що робити, коли їх фактично помножили на нуль.

Але ж це, мабуть, не останні порції плівок. Як ви будете реагувати, коли на наступних записах спливуть депутати вашої фракції? Ви в тому кабінеті точно були, тож ваші опоненти будуть пропонувати вам подивитися в дзеркало перед тим, як вимагати того самого від інших.

Ми будемо приймати певні політичні рішення, відповідно до того, що там буде почуто. Хай доведуть, що я займався якимись корупційними історіями, хай покажуть записи, де я обговорюю якісь оборудки. А от у випадку з оточенням мера всі вже все бачили та чули.

Павло Вуєць, «Главком»