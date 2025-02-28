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Вкрав телефон, ноутбук і гроші: у Києві затримали молодика, який напав на військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вкрав телефон, ноутбук і гроші: у Києві затримали молодика, який напав на військового
Правоохоронці упродовж декількох годин затримали молодика і вилучили викрадене
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин

Поліцейські затримали 21-річного молодика, який у Святошинському районі столиці напав на військового та вкрав у нього телефон, ноутбук і гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Повідомляється, що чоловік від станції метро слідкував за військовим, який повертався зі служби додому.

У темному провулку фігурант напав на чоловіка ззаду, вихопивши з рук сумку з мобільним телефоном, ноутбуком і грошима у сумі понад 30 тис. грн.

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Поліцейські затримали підозрюаного та вилучили викрадені у військового речі
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці упродовж декількох годин затримали молодика і вилучили викрадене.

За даними поліції, зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.  

Нагадаємо, у Харкові жорстко побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Як встановило слідство, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого на вулиці Привокзальній у Харкові. Вони побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

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Теги: Київ військові грабіжники

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