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Кличко анонсував важливе рішення щодо підтримки захисників України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко анонсував важливе рішення щодо підтримки захисників України
Мер Києва нагадав, що в січні столиця спрямувала 5 млрд грн на підтримку українських захисників і захисниць та на допомогу їхнім сім’ям
фото: kyivcity.gov.ua

Кличко: До нас постійно звертаються різні підрозділи із запитами про допомогу на найнеобхідніше оснащення

Мер Києва Віталій Кличко дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн на фінансування потреб військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Кличка на засіданні Київради.

«До нас постійно звертаються різні підрозділи із запитами про допомогу на найнеобхідніше оснащення. Хочу повідомити, що дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн на фінансування потреб військових Збройних Сил України», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що в січні столиця спрямувала 5 млрд грн на підтримку українських захисників і захисниць та на допомогу їхнім сім’ям, на реабілітацію та виплати ветеранам.  

Нагадаємо, мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Кличко зазначив, що перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення. 

 

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Теги: Віталій Кличко фінансування місто столиця звільнення військові місцева влада Київрада

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