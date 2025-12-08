На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує

Автобус є абсолютно новим і до цього пасажирів не перевозив

У Києві на маршрут №57, що курсує між станцією метро «Академмістечко» та Авторинком, вийшов четвертий і останній двоповерховий автобус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організацію «Управа КПТ».

Зазначається, що цей транспортний засіб є абсолютно новим і до цього пасажирів не перевозив.

Цей автобус завершує серію двоповерхового транспорту, подарованого Києву Берліном. Їхній запуск відбувався поетапно протягом осені.

Нагадаємо, 25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсував двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.

Через декілька днів на маршрут вийшов другий двоповерховий автобус.

На початку листопада у Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус, який курсує по бульвару Академіка Вернадського.