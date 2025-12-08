Головна Київ Новини
search button user button menu button

На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
Двоповерхові автобуси подарував Києву Берлін
фото: «Управа КПТ»

Автобус є абсолютно новим і до цього пасажирів не перевозив

У Києві на маршрут №57, що курсує між станцією метро «Академмістечко» та Авторинком, вийшов четвертий і останній двоповерховий автобус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організацію «Управа КПТ».

Зазначається, що цей транспортний засіб є абсолютно новим і до цього пасажирів не перевозив.

Цей автобус завершує серію двоповерхового транспорту, подарованого Києву Берліном. Їхній запуск відбувався поетапно протягом осені.

Нагадаємо, 25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсував двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.

Через декілька днів на маршрут вийшов другий двоповерховий автобус. 

На початку листопада у Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус, який курсує по бульвару Академіка Вернадського. 

 

Теги: Київ громадський транспорт автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
28 листопада, 20:34
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
10 листопада, 13:31
В Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
11 листопада, 08:56
У Києві триває комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
11 листопада, 19:16
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
22 листопада, 07:11
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35
«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)
2 грудня, 08:06
Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі
Затримано «цілительку», яка грабувала перехожих у центрі столиці (фото)
4 грудня, 08:29

Новини

На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох
У «Літаючій тарілці» на Либідській демонтовано усі вікна, активісти б'ють на сполох
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
«Живу у стані перманентного отруєння». Телеведуча поскаржилася на генератори в Києві
«Живу у стані перманентного отруєння». Телеведуча поскаржилася на генератори в Києві
Ремонт колій на Кирилівській: рух низки трамваїв змінено до кінця грудня (схема)
Ремонт колій на Кирилівській: рух низки трамваїв змінено до кінця грудня (схема)

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua