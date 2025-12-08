Головна Київ Новини
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення

Ірина Міллер
Ірина Міллер
За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
фото: Національна поліція України/Facebook

Жінка умисно підпалила вхідні двері квартири своєї 23-річної доньки на ґрунті особистого конфлікту

У Києві завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки, яка умисно підпалила вхідні двері квартири своєї 23-річної доньки на ґрунті особистого конфлікту. Про це плвідомляє «Главком» із посилнням на відділ комунікації поліції Києва

Інцидент стався у жовтні цього року. До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про займання вхідних дверей у багатоповерхівці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Жінка прийшла до під'їзду доньки і за допомогою запальнички підпалила її вхідні двері
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з'ясували, що підпал скоїла матір заявниці. Після конфлікту жінка прийшла до під'їзду доньки і за допомогою запальнички підпалила її вхідні двері.

фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисницю було затримано поліцейськими на місці події у порядку статті 208 КПК України, а речові докази вилучено.

Слідчі повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі справу скеровано до суду.

За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди. Інцидент стався під час побутового конфлікту між подружжям. Причиною сварки подружжя, за словами жінки, були проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами із Росії. Жінка пояснила, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство – зокрема скручував їй руки. Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився.  

