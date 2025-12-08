Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення

За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Жінка умисно підпалила вхідні двері квартири своєї 23-річної доньки на ґрунті особистого конфлікту

У Києві завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки, яка умисно підпалила вхідні двері квартири своєї 23-річної доньки на ґрунті особистого конфлікту. Про це плвідомляє «Главком» із посилнням на відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався у жовтні цього року. До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про займання вхідних дверей у багатоповерхівці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Жінка прийшла до під'їзду доньки і за допомогою запальнички підпалила її вхідні двері фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з'ясували, що підпал скоїла матір заявниці. Після конфлікту жінка прийшла до під'їзду доньки і за допомогою запальнички підпалила її вхідні двері.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисницю було затримано поліцейськими на місці події у порядку статті 208 КПК України, а речові докази вилучено.

Слідчі повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі справу скеровано до суду.

За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

