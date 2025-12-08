Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян

У мережі ялинку у Броварах назвали «страхіттям» та «огидливим творінням»

У центрі міста Бровари на Київщині біля арки центрального входу в парк «Перемога» традиційно засвітили новорічну ялинку, яку встановили до Дня святого Миколая. Це рішення, а також зовнішній вигляд штучної ялинки, спричинило значний резонанс та гостру дискусію серед мешканців міста у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Ялинка у Броварах фото: Громадський Ревізор. Бровари

Частина броварчан висловила обурення самим фактом святкування та витрачанням коштів під час війни, наголошуючи, що зараз пріоритетом є допомога фронту. Користувачі нагадали, що недалеко від місця встановлення ялинки проходять прощання з полеглими Захисниками, назвавши встановлення «соромом» та «відмиванням грошей».

Також значна критика була спрямована на зовнішній вигляд декорації, яку називали «страхіттям» та «огидливим творінням», пропонуючи натомість прикрасити живу красуню в парку.

Святкове відкриття ялинки у Броварах фото: Громадський Ревізор. Бровари

Жителі міста зібралися на засвічування ялинки фото: Громадський Ревізор. Бровари

Проте інша частина містян рішуче стала на захист рішення влади, підкреслюючи, що в умовах війни необхідно підтримувати психологічний стан дітей та дорослих. «А дітям треба жити. Хоч якось під час такої страшної війни. Та, і дорослим теж. Бо нам треба не скиглити, а триматися, щоб і фронт тримався», – зазначила одна з коментаторок.

Новорічна ялинка у Броварах скриншот з мережі

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Варто зазначити, що у 2024 році День святого Миколая вперше святкували за оновленим церковним календарем 6 грудня. Тоді ж вперше міська влада Броварів перенесла головну ялинку міста і зону розваг подалі від майдану Свободи, який під час повномасштабного вторгнення став місцем скорботи і прощання з полеглими захисниками.

Нагадаємо, у Києві відкрито святкові новорічні локацій у всіх районах столиці. Окрім традиційної головної ялинки на Софійській площі, парки та сквери міста наповнилися світлом, затишком та атмосферою очікування зимових свят. Працівники комунальних підприємств подбали про те, щоб кожен район відчув магію прийдешніх свят. Встановлені новорічні ялинки стали центральними символами зимового настрою, а тематичні фотозони – місцями для створення теплих спогадів.

До слова, головна ялинка країни у Києві цього року присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16–метрове дерево прикрасили 10 тисяч іграшок у натуральних, «давніх» кольорах.