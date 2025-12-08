Головна Київ Новини
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у вівторок, 9 грудня, ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

У середу, 10 грудня, в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

У четвер, 11 грудня, в:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10, вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);
    Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

У п’ятницю, 12 грудня, в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

У суботу, 13 грудня, в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);  
  • Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина.

У неділю, 14 грудня, в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (нова назва – вул. Ігоря Юхновського) в межах вулиць Райдужної та Старосільської, вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

