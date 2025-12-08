Головна Київ Новини
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
фото: Український інститут науково-технічної експертизи й інформації

Представлено проєкт реставрації «Літаючої тарілки» у центрі столиці

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації презентував проєкт реставрації архітектурного об’єкта «Літаюча тарілка». Всі роботи виконуються відповідно до затвердженого та узгодженого з органами охорони культурної спадщини проєкту, який пройшов усі необхідні процедури та отримав належні дозволи, наголосили в інституті.

У рамках реставрації передбачено створення громадського простору з концертною залою, STEAM-лабораторіями та музеєм «Родовід», покликаним вшанувати спадщину архітектора Флоріана Юр’єва, автора проєкту «Літаючої тарілки».

Проєкт конференц-зали з відтворенням світло-кольорового театру
фото: Український інститут науково-технічної експертизи й інформації

Окремо зазначають, що реконструкція висотної частини будівлі не стосується елементів, які охороняються як пам’ятка. За словами представників інституту, головний фасад будівлі та її архітектурний об’єм залишаться незмінними, і всі елементи, що є предметом охорони, будуть повністю збережені.

Додатково ведуться роботи з реконструкції прилеглих будівель, які історично пов’язані із пам’яткою. Однак ці об’єкти не мають статусу культурної спадщини.

Проєкт також включає облаштування STEM-лабораторій у висотній частині будівлі, яка не підпадає під охоронний статус.

Проєкт STEM-лабораторій у висотній частині будівлі, яка не є предметом охорони
фото: Український інститут науково-технічної експертизи й інформації

Стан справ

Конструкція «Тарілки» разом зі стилобатною частиною передана в оренду компанії «Альдо», яка пов'язана з Вагіфом Алієвим. У жовтні 2020 року Міністерство культури включило «Тарілку» до реєстру пам’яток місцевого значення. Цей статус гарантує юридичний захист будівлі, дозволяючи лише реставраційні роботи без змін її зовнішнього вигляду чи розмірів.

Однак будівництво ТРЦ Ocean Mall продовжувалося, і в листопаді Київрада передала «Літаючу тарілку» під забудову, незважаючи на відкриті кримінальні провадження. Станом на січень 2025 року основні будівельні роботи ТРЦ були завершені, і новий об'єкт повністю поглинув конструкцію «Тарілки».

Проєкт реконструкції висотної частини будівлі, яка не є предметом охорони
фото: Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

3 січня була зареєстрована петиція зі зверненням про збереження «Літаючої тарілки». Попри те що петиція набрала необхідні 6 тисяч голосів всього за 10 днів, будівництво тривало. Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав ініціативу, а департамент охорони культурної спадщини неодноразово видавав приписи компаніям ТОВ «Проспект» і ТОВ «Центр комерційних площ» щодо припинення будь-яких робіт у зоні охорони пам’ятки.

У квітні депутатка Київради Ксенія Семенова подала звернення до прокуратури з вимогою зупинити будівельні роботи шляхом накладення арешту. Вона наголосила, що власник зобов’язаний погодити науково-проєктну документацію відповідно до вимог департаменту охорони культурної спадщини.

У грудні в будівлі «Літаючої тарілки» на Либідській було демонтовано всі вікна.

«Літаюча тарілка»це частина будівлі Інституту науково-технічної експертизи й інформації, яку спроєктував Флоріан Юрʼєв. Її звели в 1971 році. 

