Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
Вибуховою хвилею у Фастові пошкоджено приватний житловий будинок та адмінбудівлі
Сьогодні вночі, 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по м. Фастів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Зазначається, що зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.
«Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».
Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.
