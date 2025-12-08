Головна Київ Новини
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росія знову атакувала Фастів. Палали будинки, пошкоджено адмінбудівлі (фото)
Ліквідація пожежі у Фастові. 8 грудня 2025 року
фото: ДСНС України/Facebook

Вибуховою хвилею у Фастові пошкоджено приватний житловий будинок та адмінбудівлі

Сьогодні вночі, 8 грудня, російські війська знову завдали ударів дронами по м. Фастів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Ліквідація наслідків нічної атаки у Фастові. 8 грудня 2025 року
Ліквідація наслідків нічної атаки у Фастові. 8 грудня 2025 року
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Зазначається, що зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м.

У Фастові зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м
У Фастові зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1,5 тис. кв. м
фото: ДСНС України
Ліквідація пожежі у Фастові. 8 грудня 2025 року
Ліквідація пожежі у Фастові. 8 грудня 2025 року
фото: ДСНС УКраїни

«Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.  Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.

