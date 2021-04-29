В Україні створять Єдиний туристичний реєстр: що зміниться

Закон передбачає розмежування поняття «турист» на відвідувач, турист і екскурсант

В Україні хочуть створити Єдиний туристичний реєстр. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроект №4162.

Документ підтримав 261 парламентарій.

Пропонується створити державну електронну інформаційну систему з відомостями про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності – Єдиний туристичний реєстр.

Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання буде набувати, подавши до Державного агентства розвитку туризму повідомлення про початок такої діяльності.

Документ пропонує замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта турдіяльності до Єдиного туристичного реєстру.

Також пропонується утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму. Їх наповнення планують здійснювати за рахунок:

туристичного збору, який є місцевим збором;

грошових стягнень за порушення вимог законодавства в сфері туризму;

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до затверджених місцевих програм розвитку туризму.

Передбачається розмежувати поняття «турист». Закон пропонує такі поняття: відвідувач, турист, екскурсант.

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