Міністри G20 підтримують запровадження паспортів вакцинації

Відновлення мандрівок та туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки, зазначили міністри туризму країн Групи двадцяти

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) підтримують плани щодо запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом спільної заяви міністрів за підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі відеоконференції, це дозволить швидше відновити туристичну галузь, що зазнала величезних втрат через пандемію. А відновлення нормальної діяльності у цій галузі є вирішальним для відновлення світової економіки.

«Ми підкреслюємо, що відновлення мандрівок та туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий та непрямий вплив цієї галузі на інші», – йдеться у проєкті заяви.

Міністри готові підтримати ініціативи такі, як цифровий зелений сертифікат ЄС. Цей документ свідчитиме про те, що його носій був повністю щеплений, має імунітет або нещодавно отримав негативний результат тесту на Covid-19.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Стало відомо, що, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

3 травня Єврокомісія ухвалила заяву, в якій пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з нетерміновими цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС