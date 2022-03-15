Названо райони Київщини, захоплені окупантами. Де найважча ситуація

Полісся та Іванківський район тимчасово недоступні більш ніж два тижні

Колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, які райони та населені пункти області зараз тимчасово захоплені окупантами. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, найважча ситуація зараз у Вишгородському районі.

Також Кулеба зазначив, що Полісся та Іванківський район уже тимчасово недоступні більш ніж два тижні, а саме майже з першого дня початку війни.

«На жаль, на сьогодні нам не вдається доставити туди гуманітарний вантаж - продукти та медикаменти. Ми щоразу подаємо на відкриття гуманітарних коридорів саме ці маршрути, але, на жаль, нам їх не погоджують», - розповів ексголова Київської ОВА.

Окрім того, складна ситуація з Бучанським напрямком. Зазначається, що за останні шість днів звідти вдалося евакуювати велику кількість людей. «Також ми завезли туди гуманітарну допомогу, ліки. Можемо сказати, що на цьому напрямку у нас проблемним залишається місто Бородянка і села, що розташовані поряд, а також вздовж Житомирської траси - там, де точилися серйозні бойові дії, і зараз у нас туди доступ обмежений», - додав Кулеба.

Зазначається, що на цих напрямках зараз дуже складна гуманітарна ситуація.

Також до цього списку додається Броварський район, адже звідти також іде велика кількість техніки окупантів. На сьогодні села Богданівка та Нова Богданівка потребують гуманітарної допомоги, сказав Кулеба.

Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА. На його місце призначено колишнього командувача б'єднаних сил Олександра Павлюка.

Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Також Верховна Рада продовжила воєнний стан на 30 діб.

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