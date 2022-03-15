  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Бучі окупанти вбили науковця-перекладача

    Олександр Кислюк займався викладацькою діяльністю - У Бучі окупанти вбили науковця-перекладача
    Олександр Кислюк займався викладацькою діяльністю
    фото з соцмереж

    Рашисти нищать цвіт української нації

    Рашисти розстріляли у Бучі українського вченого, поліглота та викладача 60-річного Олександра Кислюка. Трагедія сталася ще 5 березня, однак про це стало відомо тільки нині. Про це повідомили на сторінці Академічного храму святого апостола і євангеліста Іоана Богослова у Facebook.

    «Багатолітній викладач церковнослов'янської і грецької мови Київської Духовної Академії і Семінарії Олександр Іванович Кислюк був розстріляний 5 березня у Бучі. Царство Небесне!», – йдеться в повідомленні.

    Убитий був старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права Національного педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Проводив заняття з латини і римського права.

    Впродовж останніх двадцяти років викладацької і перекладацької роботи ним було написано низку наукових статтей і перекладено багато класичних творів зі стародавніх і сучасних іноземних мов: давньогрецької, латини, церковнослов’янської, англійської, французької і німецької.

    Також рашисти вбили українського науковця у Ворзелі.

    Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети Time. Також журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    А ще на Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда.

    Нагадаємо, у Бучі 67 мирних жителів поховали в братській могилі (відео 18+).

    Як відомо, під Києвом окупанти обстріляли людей, які чекали на евакуацію.

    Теги: трагедія окупанти Київщина Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Бучі окупанти вбили науковця-перекладача