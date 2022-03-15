У Бучі окупанти вбили науковця-перекладача

Рашисти нищать цвіт української нації

Рашисти розстріляли у Бучі українського вченого, поліглота та викладача 60-річного Олександра Кислюка. Трагедія сталася ще 5 березня, однак про це стало відомо тільки нині. Про це повідомили на сторінці Академічного храму святого апостола і євангеліста Іоана Богослова у Facebook.

«Багатолітній викладач церковнослов'янської і грецької мови Київської Духовної Академії і Семінарії Олександр Іванович Кислюк був розстріляний 5 березня у Бучі. Царство Небесне!», – йдеться в повідомленні.

Убитий був старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права Національного педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Проводив заняття з латини і римського права.

Впродовж останніх двадцяти років викладацької і перекладацької роботи ним було написано низку наукових статтей і перекладено багато класичних творів зі стародавніх і сучасних іноземних мов: давньогрецької, латини, церковнослов’янської, англійської, французької і німецької.

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