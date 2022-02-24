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    «Не буде паніки й сліз». Дружина Зеленського звернулася до українців

    Зеленська&nbsp;пишається, що живе зі своїми співвітчизниками в одній країні - «Не буде паніки й сліз». Дружина Зеленського звернулася до українців
    Зеленська пишається, що живе зі своїми співвітчизниками в одній країні
    фото з відкритих джерел

    Зеленська пообіцяла не панікувати та бути поруч з чоловіком

    На тлі російського вторгнення дружина українського президента Олена Зеленська написала звернення до українців, в якому назвала їх «неймовірними». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Дорогі мої люди! Українці! Я сьогодні дивлюся на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та відео. І знаєте що? Ви неймовірні!» – висловила своє захоплення Зеленська.

    Перша леді» зазначила, що пишається, що живе зі своїми співвітчизниками в одній країні: «І сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І поруч із моїм чоловіком. І разом з вами. Люблю вас! Люблю Україну!»

    Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в «фейсбуці» Олена Зеленська розповіла про свої «бартерні» стосунки з чоловіком.

    До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: українці дружина Олена Зеленська перша леді
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    «Не буде паніки й сліз». Дружина Зеленського звернулася до українців