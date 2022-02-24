Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС – Зеленський

«Це оголошення війни всій Європі», – сказав президент

Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Про це заявив президент Володимир Зеленський

«Це оголошення війни всій Європі», – сказав президент.

Cьогодні ввечері президент США Джо Байден має оголосити про запровадження санкцій проти оточення президента Росії Володимира Путіна, який у ніч на 24 лютого оголосив про військову спецоперацію проти України.

Як повідомлялося, 24 лютого близько 5:00 ранку російські окупаційні війська розпочали повномасштабний наступ.



