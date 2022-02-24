Керівництво ОБСЄ засудило напад Путіна на Україну

«Закликаємо до негайного припинення усіх військових дій», – ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт засудили початок президентом РФ Владіміром Путіним військової операції проти України. Відповідну заяву опублікувала сьогодні ОБСЄ.

«Рішуче засуджуємо військові дії РФ проти України. Це ставить під велику загрозу життя мільйонів людей і це грубе порушення міжнародного права і зобов’язань Росії. Закликаємо до негайного припинення усіх військових дій», – йдеться у тексті.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.