Міністр оборони: даємо зброю всім патріотам

Олексій Резніков повідомив про спрощення процедури запису до лав сил територіальної оборони

Резніков закликав усіх українців, «хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони»

В Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони, тепер потрібен лише паспорт. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він закликав усіх українців, «хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони».

«Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога», – повідомив він.

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