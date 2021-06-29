Аномальна спека в Києві встановила нові рекорди

25 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,4°С

25 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,3°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря після полудня у столиці того дня піднялась до +35,4°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1885 році на 0,4°С.

Мінімальна температура повітря 25 червня не опустилась нижче +21,0°С, що на 0,5°С тепліше, ніж це було у 1957 році.

26 червня після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 1939 році і дорівнювало +32,2°С.

Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче +22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було у 1901 році.

Нагадаємо, 24 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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