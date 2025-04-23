У Києві затримано чоловіка, який за $50 тис. «гарантував» ухилення від мобілізації

Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю

За $50 тис. чоловікам обіцяли фіктивну інвалідність, зняття з військового обліку та легальний виїзд з України

У столиці правоохоронці викрили 34-річного чоловіка, який організував незаконну схему допомоги у виїзді за кордон для військовозобов’язаних громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиданням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними Печерської окружної прокуратури міста Києва, зловмисник обіцяв за $50 тис. оформити фіктивну інвалідність, зняти особу з військового обліку та надати можливість легального перетину кордону.

За $50 тис. чоловікам обіцяли фіктивну інвалідність, зняття з військового обліку та легальний виїзд з України фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Організатора схеми затримали під час передачі грошей та документів фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Організатора схеми затримали під час передачі грошей та документів фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Організатора схеми затримали під час передачі грошей та документів, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 2 060 760 грн.

Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю, які направлять на експертизу фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю, які направлять на експертизу.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка наживалася на військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно виїхати за кордон. Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього жінок з дітьми.

Раніше повідомлялося, що програміст Megogo намагався втекти за кордон за підробленими документами. Суд визнав IT-фахівця винним у підробці документів та їх використанні та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік.