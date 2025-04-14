Маленький хлопчик самотньо блукав по Солом’янці: перехожі викликали поліцію

Поліція нагадує батькам про важливість заходів безпеки для дітей на вулиці

На спецлінію 112 надійшло повідомлення від небайдужої мешканки Солом'янського району Києва про виявлення маленької дитини без супроводу дорослих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Завдяки оперативним діям, правоохоронці швидко встановили особу матері хлопчика, адресу його проживання та благополучно повернули маленького мандрівника додому.

Як з'ясувалося, дитина загубилася під час прогулянки. Розтривожена мати намагалася самостійно знайти сина, але її пошуки не мали успіху.

Інспектори провели з жінкою профілактичну бесіду щодо необхідності пильного нагляду за дітьми та запобігання подібним випадкам у майбутньому. Про подію також було повідомлено працівників ювенальної превенції.

У зв'язку з цим, столична поліція звертається до батьків з важливим нагадуванням про безпечну поведінку дітей на вулиці. Правоохоронці радять виготовити для дитини записку з важливою контактною інформацією, а саме: ім'ям та прізвищем, адресою проживання та номерами телефонів батьків. Таку записку слід покласти в особисті речі або верхній одяг. Це значно полегшить встановлення рідних у випадку, якщо дитина загубиться.

Нагадаємо, на початку березня на Вінниччині знайшовся трирічний хлопчик, який напередодні ввечері вийшов із собакою за межі бабусиного подвір’я і зник. Пес усю ніч був поруч з дитиною. Пошуки дитини проходили у селищі Чернівці Могилів-Подільського району. До них залучили сотні людей, службових собак і дрони. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові та місцеві мешканці прочісували територію, оглядали хащі, колодязі, яри та закинуті будівлі.