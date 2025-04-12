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У Києві вогнеборці ліквідували пожежу на авторинку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві вогнеборці ліквідували пожежу на авторинку
Вогнеборці гасять пожежу на авторинку у Києві
фото: ДСНС

Жертв чи постраждалих немає

Увечері 11 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на авторинку у місті Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Повідомляється, що вогнеборці ліквідували пожежу у Дніпровському районі столиці у складському приміщенні.

«11 квітня о 22:01 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Райдужній. Пожежу ліквідували о 22:42 на площі 50 кв. м», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що загоряння виникло в одноповерховому складському приміщенні на території авторинку, що використовувалось для зберігання лакофарбових матеріалів.

Вогнеборці ліквідували пожежу у Києві
Вогнеборці ліквідували пожежу у Києві
фото: ДСНС

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві сталась смертельна пожежа пізно ввечері у четвер, 10 квітня, у Подільському районі. На Рибальському острові загорілася одна з квартир житлової триповерхівки. 

Днями під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів.

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Теги: пожежа Київ авторинок

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