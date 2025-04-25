У Києві сталася смертельна ДТП (відео)

Людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила насмерть машина

У столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на київські пабліки.

Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила насмерть машина.

Нагадаємо, що сьогодні у Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado.

Зауважимо, що патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту.