Головна Київ Відео
search button user button menu button

У Києві сталася смертельна ДТП (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
На столичному проспекті Соборності сталася аварія
фото: скриншот з відео

Людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила насмерть машина

У столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на київські пабліки.

Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила насмерть машина.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, що сьогодні у Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado.

Зауважимо, що патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту. 

Теги: ДТП Київ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станція метро «Хрещатик» зачинена для пасажирів
На станції метро «Хрещатик» людина потрапила під поїзд
Вчора, 21:30
Росіяни пошкодили школу у Києві
Нардеп Ар’єв повідомив, що росіяни пошкодили школу, у якій він навчався
Вчора, 17:15
Президент США про російські удари: «Це не було необхідно, і дуже невчасно»
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
Вчора, 15:47
Скрин відео, на якому зафіксовано, як підлітки повалили на землю та б’ють військового
Четверо підлітків отримали підозри через побиття військового у Гідропарку  
21 квiтня, 13:06
Внаслідок події загинули троє людей і ще 11 отримали травми
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
21 квiтня, 10:21
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності
Автобуси №14Т та №112 змінять рух через ремонт трамвайних колій на Глибочицькій
18 квiтня, 15:09
Квіти на кущах та деревах вкриті снігом
У весну увірвалась зима. Фоторепортаж з Києва
10 квiтня, 20:37
Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі 4 квітня
Кількість жертв ракетної атаки у Кривому Розі зросла до 20 людей
6 квiтня, 22:37
Рідні схилились над тілом вбитого Росією сином
Несамовите прощання батьків з убитим 15-річним сином. Відео з Кривого Рогу після російського удару
4 квiтня, 23:12

Відео

У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
Зруйновані гаражі, спалені авто: відео наслідків російської атаки на Голосіївський район
Зруйновані гаражі, спалені авто: відео наслідків російської атаки на Голосіївський район
Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео
Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео
Атака РФ на Київ: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів
Атака РФ на Київ: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів
Різдвяна колядка прозвучала у столичному торговельному центрі (відео)
Різдвяна колядка прозвучала у столичному торговельному центрі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
19K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI
17K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
14K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua