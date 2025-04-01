Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)

Під час демонтажу в Оболонському районі комунальники лишили два кіоски «Київхліба», які, як і інші, були розміщені на газонах

Влада Києва вчергове заявляє про масштабну боротьбу з МАФами, проте виконує свої обіцянки у специфічний спосіб. Наразі триває демонтаж в Оболонському районі, проте комунальники чомусь оминули два кіоски «Київхліб», які збудовані на газонах, як й інші МАФи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці демонтажу.

«Главком» відвідав район метро «Мінська», який є центром Оболонського району і перевірив, як просувається демонтаж МАФів. Дійсно, подекуди можна помітити сліди від демонтованих МАФів. Наприклад, Aroma kava зачинена, на вітрині повідомлення про те, що кіоск здається в оренду, перед кав'ярнею – слід від демонтованого кіоска.

Перед кав'ярнею демонтовано один МАФ, Аroma kava зачинена фото: glavcom.ua

Ближче до входу у торговий центр Dream violet працює кіоск «Київхліб», який стоїть на зеленій зоні. Більше того, він розширив асортимент і тепер вже тут є, як свідчить вивіска, «хліб і до хліба», а саме молоко, сир та ковбаси.

Кіоски «Київхліб» поступово перетворюються у продуктові магазини фото: glavcom.ua

Неозброєним оком можна помітити, шо цей МАФ краде у киян зелену зону фото: glavcom.ua

Через дорогу від цього МАФа на зеленій зоні стоїть ряд кіосків, усі вони зачинені, окрім одного – працює лише кіоск «Київхліб».

Кіоски «Київхліб» стоять один навпроти одного на Оболонському проспекті, на вході до торгового центру Dream violet фото: glavcom.ua

Територію довкола кіосків прикрашають півсфери, бетонні блоки та купа піску.

З благоустрою довкола МАФів – напівсфери та купа піску, яку забули розрівняти після встановлення МАФів фото: glavcom.ua

Кіоск «Київхліб» біля торгового центру фото: glavcom.ua

Ряд зачинених МАФів біля кіоску «Київхліб» фото: glavcom.ua

Поряд із кіоском «Київхліб» усі МАФи зачинені. За кіоском одразу – продуктовий магазин, де за потреби жителі можуть купити хліб і до хліба.

Ближче до метро один кіоск «Київхліб» таки зачиняється. Щоправда, невідомо, чому: чи то підпав під демонтаж, чи не витримав конкуренції інших двох кіосків.

Зачинений кіоск «Київхліб» неподалік тід торгового центру Smart Plaza фото: glavcom.ua

Під дописом мера Києва Віталія Кличка про демонтаж МАФів у столиці користувачі мережі запитали мера Києва, чому під час демонтажу комунальники оминають кіоски «Київхліб».

Дописувачка поцікавилася у Кличка, чому під час демонтажу МАФів відповідні служби оминають кіоски з вивіскою «Київхліб» фото: glavcom.ua

Громадський активіст Юрій Андреєв нещодавно писав, що хлібобулочні вироби в фірмовій помаранчевій упаковці тоннами вивозять на комунальне сміттєзвалище №5 у селі Підгірці.

«МАФи цієї бізнес групи розставлені по всьому місту, при демонтажі торгівельних рядів столичний благоустрій кіоски «Київхліб» не чіпає. Вони особливі, бо власники прикриваються соціальним бізнесом і зниженими цінами на хліб для пенсіонерів. Який це соціальний бізнес ми всі бачимо. Здається, потрібно забирати в товариша Супруненка і повертати назад у власність громади міста Києва стратегічно важливе для міста підприємство «Київхліб», – написав Андреєв.

скриншот допису Юрія Андреєва

За даними видання Ліга.нет, хліб під торговельною маркою «Київхліб» виготовляється на замовлення ТОВ «Торговий дім Київ Хліб». Це нова фірма, зареєстрована у квітні 2021 року (старий Київхліб був зареєстрований у 1995-му), а її єдиним власником виступає кіпрська Seedfoods Holdings Ltd. Кінцевий бенефіціар – колишній депутат Київської міської ради, бізнесмен В'ячеслав Супруненко.

Раніше в Оболонському районі Києва, біля станції метро «Героїв Дніпра», комунальники міста демонтували дев'ять тимчасових споруд, у яких закінчився термін дії дозвільної документації. Зазначається, що ці об’єкти викликали численні скарги мешканців через систематичне накопичення сміття на прилеглій території та занедбаний вигляд конструкцій, що псували вигляд міського простору. За словами комунальників, демонтажні роботи були масштабними: загальна площа об’єктів перевищувала 200 квадратних метрів.

До слова, комунальне підприємство «Київблагоустрій» показало п'ять найбільш занедбаних столичних кіосків. Вони роками псували вигляд міста й були демонтовані для впорядкування міського простору.