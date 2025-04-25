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Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі
Аварія сталася біля супермаркету «Ашан» на Здолбунівській
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено

У Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Дорога довкола місця ДТП усіяна уламками деталей авто
Дорога довкола місця ДТП усіяна уламками деталей авто
фото: glavcom.ua
На місце аварії викликали рятувальників, які деблокували водія Toyota Prado
На місце аварії викликали рятувальників, які деблокували водія Toyota Prado
фото: glavcom.ua

Наразі на місці аварії працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики швидкої допомоги та співробітники поліції.

У авто спрацювали подушки безпеки
У авто спрацювали подушки безпеки
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За попередньою інформацією, зіткнення було досить сильним, оскільки рятувальників викликали для деблокування дверей автомобіля Toyota Prado. Через удар їх заклинило, і водій не міг самостійно покинути транспортний засіб.

Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів
Під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів. Рятувальники оперативно змили рідину з дорожнього покриття, щоб запобігти можливому загорянню.

Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено.  

Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 2
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
На місці ДТП працюють екстрені служби
На місці ДТП працюють екстрені служби
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 3
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 4
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 5
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Швидка, рятувальники та поліція працюють на місці ДТП
Швидка, рятувальники та поліція працюють на місці ДТП
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі фото 6
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Про постраждалих наразі нічого не відомо
Про постраждалих наразі нічого не відомо
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту. 

Теги: ДТП Київ

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