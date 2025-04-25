Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі

Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено

У Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Дорога довкола місця ДТП усіяна уламками деталей авто фото: glavcom.ua

На місце аварії викликали рятувальників, які деблокували водія Toyota Prado фото: glavcom.ua

Наразі на місці аварії працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики швидкої допомоги та співробітники поліції.

У авто спрацювали подушки безпеки фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За попередньою інформацією, зіткнення було досить сильним, оскільки рятувальників викликали для деблокування дверей автомобіля Toyota Prado. Через удар їх заклинило, і водій не міг самостійно покинути транспортний засіб.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів. Рятувальники оперативно змили рідину з дорожнього покриття, щоб запобігти можливому загорянню.

Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На місці ДТП працюють екстрені служби фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Швидка, рятувальники та поліція працюють на місці ДТП фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Про постраждалих наразі нічого не відомо фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту.