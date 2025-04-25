Серйозна ДТП на Здолбунівській: зіткнулися Volkswagen та Toyota, є постраждалі
Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено
У Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.
Наразі на місці аварії працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики швидкої допомоги та співробітники поліції.
За попередньою інформацією, зіткнення було досить сильним, оскільки рятувальників викликали для деблокування дверей автомобіля Toyota Prado. Через удар їх заклинило, і водій не міг самостійно покинути транспортний засіб.
Крім того, під автомобілем Toyota Prado спостерігаалося витікання паливно-мастильних матеріалів. Рятувальники оперативно змили рідину з дорожнього покриття, щоб запобігти можливому загорянню.
Через ДТП вуличний рух на місці пригоди ускладнено.
Нагадаємо, патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту.
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