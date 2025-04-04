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У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців
Укуси кліщів майже не помітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин
фото: КМДА

Пік активності кліщів припадає на квітень-червень

Із настанням сезону активності кліщів мешканцям столиці рекомендують завчасно подбати про своїх домашніх тварин та обробити їх від укусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

«Важливо розуміти, що кліщі лишаються активними протягом усього року. Однак найбільш небезпечний період починається з настанням тепла, а пік їхньої активності припадає на квітень-червень. Їхні укуси майже непомітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин, оскільки деякі кліщі є  переносниками небезпечних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма). Для мінімізації загрози комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень починають проводити обробку зелених зон. Та все ж радимо використовувати додаткові засоби захисту проти кліщів і щоразу перевіряти себе та свого улюбленця після прогулянок на природі», – зазначив Олександр Возний.

Він додав, що для обробки зелених зон комунальники використовують сертифіковані препарати, а оброблені території будуть позначені спеціальними інформаційними табличками. 

У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» нагадують, що профілактика проти укусів кліщів відіграє ключову роль у захисті здоров’я тварини.

Експерти клініки підготували кілька рекомендацій:

  • регулярно використовуйте засоби захисту проти кліщів. Це можуть бути спреї, краплі на холку або нашийники, що допомагають запобігти прикріпленню кліщів до шкіри тварини або нейтралізують їх після контакту;
  • оглядайте тварину щоразу після прогулянок. Ретельно оглядайте шерсть і шкіру вашого улюбленця. Особливу увагу приділіть місцям, де кліщі потенційно мають змогу вкусити вашу тварину: вуха, шия, пахви, подушечки лап та між пальцями;
  • під час прогулянок уникайте густої рослинності та зон з високим рівнем вологості, де кліщі найбільш активні;
  • подбайте про вакцинацію. У ветеринарних клініках доступні щеплення проти певних захворювань, що передаються кліщами;
  • якщо кліщ уже вкусив тварину, не намагайтеся видалити його самостійно – зверніться до ветеринарного лікаря.

Нагадаємо, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Про це свідчать нові дані, опубліковані Центрами з контролю та профілактики захворювань. Зазначається, що алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.

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Теги: Київ тварини щеплення кліщ

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