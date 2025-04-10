У Києві чутно вибухи: працює ППО

Кличко: Київ атакують ворожі БпЛА

На лівому березі Києва працює ППО. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Київ атакують ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!» - написав він.

Як відомо, у Києві о 17:10 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування безпілотників.

Нагадаємо, що вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Також увечері, 8 квітня, Росія масовано атакувала Дніпро. Стало відомо, що внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Спочатку було відомо про десятьох постраждалих, але потім Лисак повідомив, що кількість поранених зросла.

«Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд», – написав Лисак.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Також у ніч на 9 квітня Росія атакувала дронами Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ударів є постраждалі, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Ворожі дрони пошкодили житловий будинок, обсяги руйнувань встановлюються. На місці події працюють усі відповідні служби, пише Філашкін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.