  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі викрали у Києві фуру (фото)

    • Розсилка
    Розшукується&nbsp;тягач марки DAF-XF-95 - Невідомі викрали у Києві фуру (фото)
    Розшукується тягач марки DAF-XF-95
    Фото: Нацполіція

    Поліція вважає, що викрадений тягач може знаходитися у Київській області

    Правоохоронці розшукують викрадену у столиці фуру.

    У поліції не виключають, що вантажний автомобіль може перебувати на території Київської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

    За даними правоохоронців, викрадено тягач марки DAF-XF-95, кабіна білого кольору, на бокових сторонах намальовано трикутник помаранчевого кольору із синьою смугою.

    «За наявності будь-якої інформації щодо місцеперебування вказаного транспортного зверніться за тел..: 525-04-04 – Голосіївське УП ГУНП м. Київ, 067-467-55-22, або 102», - просять у поліції.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 239 повідомлень про скоєння злочинів. Серед них - одне незаконне заволодіння автотранспортом.

    В кінці грудня 2019 року на Троєщині чоловік напідпитку викрав автомобіль свого знайомого, щоб покататися містом.

    Раніше на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва поліція затримала юнака, який викрав автомобіль та при спробі втечі чинив опір і розпилив газ в обличчя поліцейського.

    Національна поліція України Київ кримінал вантажівки Київщина викрадення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ