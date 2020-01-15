Невідомі викрали у Києві фуру (фото)



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Розшукується тягач марки DAF-XF-95 Фото: Нацполіція

Поліція вважає, що викрадений тягач може знаходитися у Київській області

Правоохоронці розшукують викрадену у столиці фуру.

У поліції не виключають, що вантажний автомобіль може перебувати на території Київської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

За даними правоохоронців, викрадено тягач марки DAF-XF-95, кабіна білого кольору, на бокових сторонах намальовано трикутник помаранчевого кольору із синьою смугою.

«За наявності будь-якої інформації щодо місцеперебування вказаного транспортного зверніться за тел..: 525-04-04 – Голосіївське УП ГУНП м. Київ, 067-467-55-22, або 102», - просять у поліції.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 239 повідомлень про скоєння злочинів. Серед них - одне незаконне заволодіння автотранспортом.

В кінці грудня 2019 року на Троєщині чоловік напідпитку викрав автомобіль свого знайомого, щоб покататися містом.

Раніше на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва поліція затримала юнака, який викрав автомобіль та при спробі втечі чинив опір і розпилив газ в обличчя поліцейського.