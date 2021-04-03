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    У навчальному центрі «Десна» військовослужбовець скоїв суїцид

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    Інформацію викладено із запізненням на проханням родичів - У навчальному центрі «Десна» військовослужбовець скоїв суїцид

    Інформацію викладено із запізненням на проханням родичів

    Військовий скоїв самогубство вистріливши в голову з АК-74

    У військовому навчальному центрі «Десна», розташованому в Чернігівській області, застрелився військовослужбовець контрактної служби.

    Про це повідомляє пресслужба центру на своїй сторінці в Facebook.

    Причина такого вчинку – не відома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України у Чернігівській області.

    «Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один з військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на навчання до 169-го Навчального центру, скоїв самогубство вистріливши в голову з АК-74.

    Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний», – йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що куля для фатального пострілу була в нього із собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися.

    Нагадаємо, у Дніпрі дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі і зачепила випадкового перехожого, який в цей момент виходив з під’їзду.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

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    Теги: ЗСУ навчання самогубство Facebook
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