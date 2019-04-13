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    У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки під час сварки

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    У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки під час сварки

    Інцидент трапився в Дарницькому районі

    У ніч на 13 квітня у Києві на проспекті Бажана, 14 з 11 поверху житлового будинку вистрибнула 19-річна дівчина.

    Прибулі на місце медики констатували смерть. Інцидент трапився близько 4:30. Тіло виявили під 23-поверховим будинком, передає "Інформатор".

    За попередньою інформацією, дівчина і хлопець сиділи на 11 поверсі. Вони розмовляли і з'ясовували стосунки. Однак, у якийсь момент дівчина вистрибнула.

    Вона впала на пішохідну зону і автомобіль Mitsubishi. Що саме стало причиною такого вчинку, з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Особа загиблої встановлена, при ній знайшли паспорт.

    Київ самогубство
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