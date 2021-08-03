Починається будівництво другого мосту на Оболонський острів

Вартість будівництва мосту оцінюється в понад 24 млн грн

3 серпня розпочинаються підготовчі роботи з будівництва мостового переходу зі сторони вулиці Прирічної на острів Оболонський. Про це повідомляє Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

Довжина мосту складе 72,4 м, ширина мостового переходу – 4,5 м, площа твердого покриття мосту – 290,6 кв. м.

Вартість робіт оцінюється у 24,3 млн грн. Повідомлялося, що фінансуватимуть роботи за рахунок залучених коштів відповідно до протоколу постійної діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Роботи планують завершити до кінця року.

Система мостів з’єднає парк «Наталка», острів Оболонський та вихід на вул. Прирічна в районі між затоками Собаче Гирло та Оболонь, створивши єдиний піший маршрут для гостей та відпочивальників.

Парк на Оболонському острові планують відкрити для відвідувачів улітку 2022 року. На острові мають зробити зелені зони, пішохідні доріжки, пляжі, дитячі та спортивні майданчики, місця для відпочинку людей похилого віку, а також побудують причал для суден і човнів.

Перший хвилеподібний міст до острова вже будують. Запланована довжина мосту – 130–140 метрів. Залізні хвилі – це його тримальні конструкції. Міст матиме динамічну підсвітку.