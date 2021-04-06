Оболонську набережну звільнили від продавців кави

Кавомашини та МАФи працювали без дозвільних документів

Торгові точки з продажу кави було прибрано комунальниками з Оболонської набережної. Про це інформує «Вечірній Київ» з посиланням на голову комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

«Демонтовані МАФи не мали дозвільних документів та працювали в «темну», тобто не сплачували податки до міського бюджету. Комунальники демонтували пересувані споруди за відповідними приписами», – йдеться у повідомленні.

Комунальники прибрали не тільки кіоски, але й кавомашини, що працювали без дозвільних документів.

Як повідомлялося раніше, групі молодих людей, що напали на працівників Комунального підприємства «Київблагоустрій» та пошкодили комунальну техніку при демонтажі кіосків було повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що під час знесення кіосків на проспекті Маяковського, сталися сутички між їх власниками, комунальниками та правоохоронцями, один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

Загалом внаслідок сутичок було пошкоджено дві машини комунальних служб, проколото шість коліс.