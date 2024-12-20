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Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині
фото: ДСНС Київщини

На місці працювали 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки

Вночі, 20 грудня, внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. м². Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на Київщині.

Так, загоряння відбулося о 00:50, після чого почалася ліквідація пожежі у складському приміщенні.

Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині фото 1
фото: ДСНС Київщини

На місці працювали 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки.

Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині фото 2
фото: ДСНС Київщини

До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту «Бориспіль», місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

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фото: ДСНС Київщини

Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ у Голосіївському районі палають авто. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Причина – падіння уламків. Вже відомо про одного постраждалого в цьому районі.

Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову. У Соломянському районі внаслідок падіння уламків попередньо є загорання в будівлі.

Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі міста.

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Теги: Віталій Кличко потяг Київщина безпілотник дрон

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