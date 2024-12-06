Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч

Уламки ворожого БпЛА впали в Голосіївському районі столиці

Окупанти просуваються в Донецькій області та можливо планують форсувати Дніпро, ворог знову атакував Україну «Шахедами», РФ зазнала восени рекордних втрат, а Велика Британія заявила про початок нової ядерної ери. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Російські загарбники мають успіхи в Донецькій області, вони окупували ще чотири населені пункти – Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області.

Крім того, окупанти також просунулись в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Нічна атака «Шахедів»

Сьогодні вночі ворог знову тероризував Україну ударними дронами типу «Шахед».

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі.

Попередньо, уламки впали на відкриту територію. Проте пошкоджено вікна в нежитлових приміщеннях. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Загроза форсування Дніпра

У Силах оборони «Півдня» заявили, що російські окупанти зосередили на Херсонщині близько 300 човнів.

Проте там запевняють, що наявність лише цих плавзасобів не є ознакою готовності РФ до серйозного наступу з форсуванням Дніпра в районі Херсона.

Крім того, зазначається, що ворог намагається хоча би зачепитися за острівну зону. Щодня приблизно п’ять-сім штурмів, всі невдалі. Вони закінчуються втратами в особовому складі та плавзасобах.

Рекордні втрати РФ

За даними ISW, РФ під час наступів цієї осені втратила майже 126 тис. військових.

Зокрема зазначається, що в листопаді 2024 року середньодобові втратиросійського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат.

Загалом, згідно зі звітом ISW, окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області.

Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.

Початок нової ядерної ери

Очільник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін попередив, що країна на порозі «третьої ядерної ери», в якій їй доведеться протистояти численним загрозам. Адже Британія та її західні союзники все частіше стикаються з «дикими загрозами» з боку альянсу Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Британський адмірал переконаний, що світ зараз вступає в третю еру, в якій ядерні загрози та ядерні навчання знову стають більш поширеними. За словами Радакіна, нова ядерна епоха відрізняється численними дилемами, поширенням ядерних технологій та «майже повною відсутністю архітектур безпеки, які були раніше».