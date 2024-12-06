Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч
Ворог знову тероризував Україну ударними дронами типу «Шахед»
фото з відкритих джерел

Уламки ворожого БпЛА впали в Голосіївському районі столиці

Окупанти просуваються в Донецькій області та можливо планують форсувати Дніпро, ворог знову атакував Україну «Шахедами», РФ зазнала восени рекордних втрат, а Велика Британія заявила про початок нової ядерної ери. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Російські загарбники мають успіхи в Донецькій області, вони окупували ще чотири населені пункти – Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області. 

Крім того, окупанти також просунулись в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Нічна атака «Шахедів» 

Сьогодні вночі ворог знову тероризував Україну ударними дронами типу «Шахед».

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі.

Попередньо, уламки впали на відкриту територію. Проте пошкоджено вікна в нежитлових приміщеннях. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Загроза форсування Дніпра

У Силах оборони «Півдня» заявили, що російські окупанти зосередили на Херсонщині близько 300 човнів

Проте там запевняють, що наявність лише цих плавзасобів не є ознакою готовності РФ до серйозного наступу з форсуванням Дніпра в районі Херсона.

Крім того, зазначається, що ворог намагається хоча би зачепитися за острівну зону. Щодня приблизно п’ять-сім штурмів, всі невдалі. Вони закінчуються втратами в особовому складі та плавзасобах.

Рекордні втрати РФ

За даними ISW, РФ під час наступів цієї осені втратила майже 126 тис. військових.

Зокрема зазначається, що в листопаді 2024 року середньодобові втратиросійського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат.

Загалом, згідно зі звітом ISW, окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області.

Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.

Початок нової ядерної ери

Очільник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін попередив, що країна на порозі «третьої ядерної ери», в якій їй доведеться протистояти численним загрозам. Адже Британія та її західні союзники все частіше стикаються з «дикими загрозами» з боку альянсу Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Британський адмірал переконаний, що світ зараз вступає в третю еру, в якій ядерні загрози та ядерні навчання знову стають більш поширеними. За словами Радакіна, нова ядерна епоха відрізняється численними дилемами, поширенням ядерних технологій та «майже повною відсутністю архітектур безпеки, які були раніше».

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна фронт безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України вже вбивали північнокорейських військових на Курщині
Зеленський: Путін кине на фронт багато північнокорейських солдатів як «гарматне м’ясо»
2 грудня, 02:06
У Києві працювало ППО
Повітряна тривога в Києві тривала менше години
1 грудня, 08:09
Фото ілюстративне
Окупанти захопили Берестки та просунулися у двох областях – DeepState
1 грудня, 06:44
Південна Корея відмовила Україні у постачанні снарядів та зброї
Корейський провал і потреба в зміні підходу
30 листопада, 17:48
Наслідки обстрілу Запорізької області
Атаки РФ по Запорізькій області: є поранені та руйнування інфраструктури
18 листопада, 07:39
«Трамп рухається до реалізації наміру закінчити війну в Україні»
Закінчення війни в Україні в короткі терміни. Ймовірність дуже висока
11 листопада, 16:02
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)
11 листопада, 07:13
Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти – ООН
Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти – ООН
9 листопада, 02:50
Триває 1017-й день війни
Росія захопила ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 05:11

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вночі Україну атакували понад пів сотні «Шахедів»: як відпрацювала ППО
Вночі Україну атакували понад пів сотні «Шахедів»: як відпрацювала ППО
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч
Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч
Під час наступів цієї осені РФ втратила майже 126 тис. військових – ISW
Під час наступів цієї осені РФ втратила майже 126 тис. військових – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
55K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
43K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
34K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
21K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua