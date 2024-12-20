Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень

Екстрені служби прямують на місце

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ у Голосіївському районі палають авто. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Причина – падіння уламків.

Екстрені служби прямують на місце.

Крім того, за даними КМВА на іншій вулиці у Голосіївському районі теж впали уламки.

Вже відомо про одного постраждалого в цьому районі.

Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову.

У Соломянському районі внаслідок падіння уламків попередньо є загорання в будівлі.

Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі міста.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у столиці під час атаки «Кинджалів» пролунали кілька потужних вибухів.

До слова, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.