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Росія атакувала Харківщину. Відомо про трьох загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія атакувала Харківщину. Відомо про трьох загиблих
Попередньо, РФ ударила 19 грудня о 15:00 ракетою «Іскандер-М»
фото: Національна поліція

Серед поранених – дві жінки та один чоловік

Росія атакувала селище Шевченкове Купʼянського району, що на Харківщині – відомо про трьох загиблих та таку ж кількість поранених. Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, РФ ударила 19 грудня о 15:00 ракетою «Іскандер-М». Цивільна жінка отримала несумісні з життям травми. Ще одна – померла під час транспортування до медичного закладу. Також смертельні травми отримав цивільний чоловік.

Серед поранених – дві жінки та один чоловік. На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція збирає речові докази чергового злочину росіян, опитує свідків події.

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фото: Національна поліція

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 15 грудня російські загарбники вкотре атакували Харків. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. «За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова», – йдеться в повідомленні.

Профільні служби виїхали на огляд.

Також у ніч на 15 грудня 2024 року ворог випустив по Україні 108 ударних БПЛа типу «Шахед» та зенітну керовану ракету С-300. Про це повідомляють Повітряні сили. Дрони запускали із Курська, Орла, Брянська, Міллєрова.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Ще 49 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, ще три – повернулось у Росію.

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Теги: поліція жінка чоловік Харківщина ракетна атака

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