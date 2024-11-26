РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА

Начальник ДСНС України у Тернопільській області: Досі триває ліквідація наслідків. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна

Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини

У Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, гасіння триває. Про це йшлося на брифінгу у Тернопільській ОВА, повідомляє «Укрінформ».

За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, пошкоджено енергооб’єкт, від якого залежить енергопостачання практично всієї області.

«Дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль. Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини», – сказав Негода.

Зі свого боку начальник ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зауважив, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб не наражати рятувальників на небезпеку.

«Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна», – сказав Маслей. Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило.

Так, в ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працювали сили ППО.