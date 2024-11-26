Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА
Начальник ДСНС України у Тернопільській області: Досі триває ліквідація наслідків. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна
фото: Укрінформ

Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини

У Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, гасіння триває. Про це йшлося на брифінгу у Тернопільській ОВА, повідомляє «Укрінформ».

За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, пошкоджено енергооб’єкт, від якого залежить енергопостачання практично всієї області.

«Дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль. Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини», – сказав Негода.

Зі свого боку начальник ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зауважив, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб не наражати рятувальників на небезпеку.

«Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна», – сказав Маслей. Від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 21 одиницю техніки та 84 рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило. 

Так, в ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працювали сили ППО.

Читайте також:

Теги: пожежа війна рятувальники Тернопільщина негода дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін посягається на ідентичність України
Чому мир з Путіним неможливий для України
15 листопада, 09:24
Від початку повномасштабного вторгнення, «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
29 жовтня, 11:31
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
13 листопада, 04:50
У Воронезькій та Білгородській лунають вибухи
Білгородську та Воронезьку області масово атакували безпілотники (відео)
19 листопада, 22:06
За словами Путіна, кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
22 листопада, 19:43
Кількість загиблих після удару по Запоріжжю зросла
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла
6 листопада, 07:55
Окупанти захопили Іллінку
Ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State
15 листопада, 01:59
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
16 листопада, 09:51
У Києві пролунали вибухи
У Києві під час тривоги пролунали вибухи
19 листопада, 04:28

Події в Україні

Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість дронів
Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість дронів
РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА
РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА
Бійці ГУР провели евакуацію 15 котів і кошенят зі Зміїного
Бійці ГУР провели евакуацію 15 котів і кошенят зі Зміїного
Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених на покровському напрямку
Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених на покровському напрямку
На аукціоні продано бурштиновий портрет Медведчука
На аукціоні продано бурштиновий портрет Медведчука
Міноборони проводить розслідування щодо неякісних мін у війську
Міноборони проводить розслідування щодо неякісних мін у війську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
19K
Сенсація на виборах у Румунії. Чи треба тривожитися Україні?
7155
Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
6766
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4442
Втрати ворога станом на 26 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua