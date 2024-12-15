Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

З 14:00 до 17:00 будуть діяти дві черги відключень

Сьогодні, 15 грудня, у столиці та Київській області з 08:00 до 14:00 буде лише одна черга відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

З 14:00 до 17:00 обмеження стануть значно більш масштабними, оскільки будуть задіяні дві черги відключень. 

З 17:00 до 22:00 відключення повернуться до однієї черги. Це дозволить знову зменшити кількість вимкнених споживачів і збільшити час на відновлення електропостачання. Таким чином, після вечора ситуація повинна стабілізуватися.

Графік відключення жителів столиці:

Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки фото 1

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

  • 1 група: відключення з 18:00 до 21:00.
  • 2 група: відключення з 12:00 до 15:00.
  • 3 група: відключення з 08:00 до 18:00 та з 14:00 до 17:00.
  • 4 група: відключення з 14:00 до 17:00 та з 20:00 до 23:00.
  • 5 група: відключення з 16:00 до 19:00.
  • 6 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 16:00 до 16:00.
Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки фото 2

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Київ Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину
Вчора, 08:32
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки
11 грудня, 19:26
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
10 грудня, 09:42
Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга після підписання меморандуму
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
3 грудня, 20:03
«Шахед» влучив по об’єкту енергетики
РФ вночі вдарила по Рівненщині
3 грудня, 07:56
19 листопада президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді своє План стійкості України
Українцям не потрібні «мерседеси»
2 грудня, 11:24
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби 29 листопада
Відключення світла 29 листопада: як діятимуть графіки
28 листопада, 18:58
Тернопільські тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00
У Тернополі електротранспорт частково відновив роботу після атаки РФ
27 листопада, 10:25
Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки
Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки
22 листопада, 19:57

Новини

Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки
«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай
«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай
У Києві в результаті ДТП згоріли дві автівки – соцмережі
У Києві в результаті ДТП згоріли дві автівки – соцмережі
Коли столичні школярі підуть на канікули: названо дати
Коли столичні школярі підуть на канікули: названо дати
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла в Києві та області 14 грудня: як діятимуть графіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
84K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
40K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
19K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
13K
До України йде потужна хвиля снігопадів

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua