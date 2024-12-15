Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки

З 14:00 до 17:00 будуть діяти дві черги відключень

Сьогодні, 15 грудня, у столиці та Київській області з 08:00 до 14:00 буде лише одна черга відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

З 14:00 до 17:00 обмеження стануть значно більш масштабними, оскільки будуть задіяні дві черги відключень.

З 17:00 до 22:00 відключення повернуться до однієї черги. Це дозволить знову зменшити кількість вимкнених споживачів і збільшити час на відновлення електропостачання. Таким чином, після вечора ситуація повинна стабілізуватися.

Графік відключення жителів столиці:

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

1 група: відключення з 18:00 до 21:00.

2 група: відключення з 12:00 до 15:00.

3 група: відключення з 08:00 до 18:00 та з 14:00 до 17:00.

4 група: відключення з 14:00 до 17:00 та з 20:00 до 23:00.

5 група: відключення з 16:00 до 19:00.

6 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 16:00 до 16:00.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.