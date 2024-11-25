Росіяни вночі запустили 145 ворожих дронів. Як відпрацювала ППО

«Раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час – в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня», – пояснили військові

71 безпілотник було локаційно втрачено

У ніч на 25 листопада 2024 року (із 18.30 24 листопада) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

Так, станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Ще 71 БпЛА – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі, зауважили у Повітряних силах.

фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Також протягом дня (минулої доби) 24 листопада 2024 року з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

«Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час – в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня», – пояснили військові.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. О 10:18 стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати в укриттях. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

«Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

До слова, кількість поранених унаслідок удару по Одесі 18 листопада зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські. У Нацполіції уточнили, серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців.