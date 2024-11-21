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Кільцева електричка на вихідних змінить маршрут на ділянці від Троєщини на Почайну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кільцева електричка на вихідних змінить маршрут на ділянці від Троєщини на Почайну

Зміни продиктовані будівництвом автотунелю під станцією Воскресенка

Протягом вихідних, 23 та 24 листопада, міська кільцева електричка не буде ходити через Троєщину на Почайну та навпаки. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.

Як зазначається, електричка доїжджатиме тільки до Микільської Слобідки і звідти повертатиметься назад на Дарницю.

Такі зміни пояснюються будівництвом автотунелю під станцією Воскресенка. «Якщо вам потрібно буде дістатися Святошина та Почайної, сідайте в зворотний бік з Дарниці – і так ви доїдете через Видубичі та Вокзальну: щоправда це займе більше часу», – радять киянам.

Як повідомлялося, із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом. У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).

Потяг відправлятиметься з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00. У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Теги: потяг громадський транспорт Київ

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