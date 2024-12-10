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У Саратовській області безпілотники атакували військовий аеродром

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Саратовській області безпілотники атакували військовий аеродром
Востаннє про дрони над Саратовською областю Міноборони РФ повідомляло ще в листопаді
фото з відкритих джерел

У Саратовській області розташована авіабаза «Енгельс 2»

У Саратовській області місцева влада заявила про відбиття дронової атаки по військовому аеродрому. Про це заявив губернатор регіону Роман Бусаргін.

За словами російського посадовця, всі безпілотники нібито були «ліквідовані». «На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань і постраждалих попередньо немає», – заявив він.

Варто зазначити, що у місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ «Енгельс 2», де базуються російські стратегічні бомбардувальники, що запускають ракети по Україні. Це одна з найбільших військових авіаційних баз збройних сил Росії. Вона вже кілька разів опинялася під ударами.

Востаннє про «збиті» дрони над Саратовською областю російське Міноборони повідомляло 8 листопада. Тоді сили ППО начебто збили шість безпілотників. Бусаргін стверджував, що частина уламків «упала» в промисловій зоні Заводського району Саратова. Місцеві жителі повідомляли про пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Як повідомлялося, Росія збільшила кількість своїх бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 біля кордонів України. Йдеться не лише про літаки Ту-95МС, але також і про літаки Ту-160. 

Нагадаємо, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Зокрема, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні. Також Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Раніше стало відомо, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу.

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Теги: аеродром росія безпілотник дрон

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