«Ледокол Бахматов» і компанія. Кого виставила Банкова на бій з Кличком

Банкова перетрусила голів райдержадміністрацій у столиці

Перетягування канату між київської міською владою на чолі з Віталієм Кличком та головою Київської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, за яким стоїть Офіс президента, триває. Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення восьми голів районних державних адміністрацій столиці. Свої крісла зберегли лише очільник Оболонської РДА Кирило Фесик та Печерської – Наталія Кондрашова, а у керівника Дарницької райадміністрації Олександра Ковтунова просто зникла приставка «виконувач обов'язків».

«Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність, – написав у своєму «фейсбуці» настанови для неофітів Ткаченко. – Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності. Райони потребують системної, щоденної роботи – не з кабінету, а в тісному контакті з людьми».

Про зміну голів райадміністрацій на більш лояльних голова КМВА думав ледь не з перших днів свого призначення, яке відбулося наприкінці минулого року. Але чекати довелося пів року. За інформацією «Главкома», одна з причин такого затягування – проблеми зі спецперевіркою нового голови Деснянського району Максима Бахматова. Колишній «КВКшник», продюсер та резидент українського Comedy Club та екссоратник Кличка був одним з наймедійніших критиків київської влади. І саме Бахматов має стати фронтменом команди нових керівників райадміністрацій, серед яких, крім нього, не так багато відомих публічних персон.

Ще одна причина, через яку саме зараз настав найвдаліший момент для зміни керівництва райадміністрацій – фактичний параліч Київради після корупційного скандалу з «плівками Комарницького». Справа в тому, що ще у 2022 році уряд прийняв постанову, згідно з якою призначення та звільнення голів райадміністрацій відбуваються не за пропозиціями керівника міста, а за поданням Кабінету міністрів. Київрада миттєво відповіла рішенням про створення департаментів районів, які будуть структурними підрозділами КМДА. Причому цим департаментам мало відійти і майно, зокрема, будівлі, які використовують райадміністрації. Банкова, звісно, була проти такого перебирання повноважень, а депутати від «Слуги народу» в міськраді тоді назвали це спробами узурпації влади.

Втім, зараз, аби ці департаменти районів повноцінно запрацювали, потрібне як мінімум ще одне рішення Київради. За нинішнього стану цього органу провести його буде майже нереально.

Тож вертикаль районів в столиці – тепер повністю за центральною владою, а Тимур Ткаченко може ставити собі ще один «плюсик» у списку досягнень у протистоянні з командою Кличка.

Хто ж призначений новими головами райадміністрацій в столиці, де кожен з районів є за розміром як середньостатистичний обласний центр?

Деснянський район – Максим Бахматов

Максим Бахматов

Найбільш медійно розкручена на рівні Києва персона з цього списку. Бахматов – уродженець Камчатського краю РСФСР, його родина переїхала до Львова, де він і закінчив середню школу. Має диплом Київського міжнародного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка». Бахматов всерйоз захоплювався грою в КВК: серед його регалій є звання чемпіону Вищої Української Ліги 2005 року.

У робочому портфоліо Бахматова – робота в компаніях UMC, Samsung, Leo Burnett, заснування компанії комп’ютерних ігор UkrGameExport, IT-компанії UkrGerman Enterprise та філіалу надпопулярного у cередині 2000-х російського проєкту – Comedy Club Ukraine. На сцену останнього він сам виходив на сцену під псевдо Ледокол Бахматов.

Із Comedy Club UA через суперечки з бізнес-партнерами Бахматов вийшов досить швидко і зосередився на розвитку власного проєкту – Ledokol Bakhmatov Group. Бахматов продюсував кілька шоу, що виходили на топ-телеканалах – «Українці Афігенні», «Булки», «Шоу без назви», «П'ятниця. Вечір».

Далі в його менеджерській кар’єрі були лише «серйозні» посади – гендиректор Національного експоцентру України, керівний партнер інноваційного парку UNIT.City відомого київського бізнесмена та екснардепа Василя Хмельницького. У 2019 році Віталій Кличко призначив Бахматова своїм радником зі стратегічних питань, інвестиційних питань, диджиталізації, інформаційних технологій, транспортної інфраструктури, архітектури та містобудування (на громадських засадах). Міський голова представляв новопризначенця як «ефективного кризового менеджера».

В оточенні Кличка згадують, що тоді, в період шалених нападок на київську владу з боку ексголови Адміністрації президента Андрія Богдана їм потрібна була людина, яка могла б відповідати новій владі на Банковій у її «КВКшному» стилі. Власне, гострий на язик радник Кличка і не приховував своєї ролі. «Одна історія, коли Богдан тролить Кличка, інша історія – коли Богдан буде намагатися тролити Бахматова, а Бахматов буде тролити Богдана», – розповідав він. Окрім тролінгу Богдана, Бахматов створив «Офіс трансформації», займався питаннями парковок та незаконної забудови.

Ходили навіть розмови, що Кличко роздумує над тим, аби призначити Бахматова своїм заступником, але до цього так і не дійшло. «У мене чудові стосунки з мером, і мене всі ненавидять у цій будівлі, – зізнавався Бахматов в інтерв’ю «Бабелю». – Я заважаю людям жити, не даю красти, б'ю по голові».

А вже у 2020 році під час виборчої кампанії у Києві шляхи мера і його радника розійшлися.

Союз Віталія Кличка та Максима Бахматова тривав недовго. Тепер останній – на іншому боці барикад

Після того, як Бахматов залишив команду Кличка, він почав… знімати розслідування про оточення міського голови. З тих пір він не припиняв з різних майданчиків жорстко критикувати київську владу, вказуючи на всі її прорахунки. Тепер Бахматов буде робити це вже офіційно, співпрацюючи з центральною владою.

Голосіївський район – Софія Дунаєвська

Софія Дунаєвська

Про нову голову Голосіївської РДА відомо небагато, окрім того, що вона давно вже працює в її структурі. З 2019 року Дунаєвська була керівником апарату райдержадміністрації. Зі сторінки чиновниці у «фейсбуці» взагалі не можна здогадатися, де вона працює і чим займається: з останніх дописів тут – вітання з Днем Києва і Днем вишиванки та захоплення від ювілейного концерту Юрія Рибчинського.

Дніпровський район – Андрій Паладій

Андрій Паладій

Випускник Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», проходив навчання у всесвітній організації інтелектуальної власності WIPO.

Працював на комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» на посаді начальника відділу правового забезпечення, був головним спеціалістом відділу правової роботи юридичного управління Мінмолоді та спорту.

Перед тим, як потрапити в райадміністрацію, Паладій Працював в АРМА: очолював перший відділ Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів та виконував обов’язки директора Департаменту цифрового розвитку та виявлення активів.

Подільський район – Володимир Наконечний

Володимир Наконечний

Новий голова київського Подолу народився у Трускавці. Закінчив аспірантуру Київського Національного Університету ім. Шевченка та Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка. Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Наконечний – член команди «Слуг народу». В 2019 році балотувався в нардепи від цієї партії в окрузі №126, але безуспішно.

Розсип наукових інтересів Наконечного вражає: «історія, українські етнічні землі, Лемківщина, транскордонна співпраця, міжнародна політика, українська геополітика, культурна дипломатія, закордонне українство, український лобізм, геополітичне позиціонування України в світі, сучасні тренди та Україна, політика, влада, еліти, ідеологія, консерватизм, традиціоналізм, солідаризм, партійне будівництво, молодіжна політика, освіта, наука, культура». Буде цікаво спостерігати, як такий широкий спектр зацікавлень допоможе новопризначеному керівнику райадміністрації в управлінській роботі.

Шевченківський район – Олександр Сазанович

Олександр Сазанович

Новий голова Шевченківської РДА до цього призначення працював в іншій райадміністрації – Оболонській, заступником голови з 2020 року. До роботи в райдаміністрації Сазанович був начальником сектору формування та супроводження інвестиційних програм у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення в «Енергоатомі».

Святошинський район – Георгій Зантарая

Георгій Зантарая

Це, мабуть, найвідоміше широкому загалу прізвище після Бахматова. Уродженець Грузії є першим чемпіоном світу з дзюдо в історії України, вигравав також Чемпіонат Європи та Європейські ігри.

Закінчив Закарпатський державний університет за спеціальністю «Право» та Кам'янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка за спеціальністю «Фізичне виховання».

У Зантарії досить незвична біографія як для «пересічного» спортсмена в політиці. З 2007 по 2020 роки він працював у Службі безпеки та отримав звання майора.

Зантарія – діючий депутат Київради, на виборах 2020 року він потрапив туди від партії «Слуга народу». За чутками, до списку «слуг» він потрапив через сприяння опального «героя» корупційного скандалу Дениса Комарницького та нардепа Миколи Тищенко.

Солом’янський район – Сергій Мовенко

Сергій Мовенко

Народився в Перевальську Луганської області, здобув ступінь бакалавра права у Міжрегіональній академії управління персоналом та ступінь спеціаліста з права у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Мовенко працював в органах внутрішніх справ та служив у Нацполіції.

У 2020-2024 роках займав посаду першого заступника голови Волинської облдержадміністрації, курував питання соціального захисту, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.

Волинські журналісти в своєму розслідуванні виявили, що Мовенко під час роботи в облдержадміністрації користувався будинком в передмісті Луцька, який належав місцевим бізнесменам.

Новий голова Солом’янського району має президентську відзнаку «За участь у антитерористичній операції», медалі «Хрест пошани» та «За сприяння Збройним силам України».

Скріншот сторінки Сергія Мовенка у Facebook

Цікава деталь: єдине музичне уподобання Мовенка, яке він відзначив на своїй сторінці у «фейсбуці» – українська співачка з неоднозачною репутацією Світлана Лобода.

Павло Вуєць, «Главком»