США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід

Глава Пентагону заявив, що війна змінюється просто на очах

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

«Я весь тиждень був на Капітолійському пагорбі на слуханнях. І одне із запитань, яке мені поставили, було таким: чи перемістили ми частину засобів захисту від безпілотних літальних апаратів з України на Близький Схід? На що я відповів: так, перекинули», – сказав Гегсет.

Він додав, що США використовують усі доступні ресурси, щоб захистити «наших людей у цьому регіоні та в усьому світі», оскільки наразі у сфері оборони все по-іншому.

Гегсет наголосив, що такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу, і «ми повинні бути готові до цього».

Також глава Пентагону повторив, що вся війна змінюється просто на очах, додавши, що проти цього обладнання (дронів) – страшно.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна між Ізраїлем та Іраном призвела до різкого підвищення ціни на нафту. Що відобразиться негативно, в тому числі на Україні.

Також Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з «Шахедами». Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.