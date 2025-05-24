РФ атакувала Україну 250 дронами і 14 ракетами: постраждали шість областей

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя

Уночі Росія атакувала Україну. Системи ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 24 травня РФ вдарила по Україні 14-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ – РФ, окупованого Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Авіаційні втрати ворога на 24 травня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, окупованого Криму.

«Основний напрямок ворожої атаки – столиця України місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

11 фото На весь екран





















Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.