Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт оскаржує передачу храму парафії

Парафія наголошує, що буде відстоювати своє право на передачу костелу у постійне користування і виконання відповідного рішення суду першої інстанції

Мінкульт оскаржує рішення суду щодо передачі костелу Святого Миколая релігійній громаді

Київська римсько-католицька парафія Святого Миколая заявила, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики оскаржили рішення суду, яке зобов'язувало передати костел Святого Миколая у користування релігійній громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на римсько-католицьку парафію св. Миколая в Києві.

28 травня у Дніпрі відбудеться засідання апеляційного суду, де розглядатимуться скарги Міністерства культури та Будинку органної музики. Йдеться про рішення Дніпровського окружного адміністративного суду, який зобов'язав Мінкульт виконати доручення Президента України від 2005 року про передачу костелу у користування римсько-католицькій громаді.

Парафія розцінює дії міністерства як «чергову спробу затягнути процес відновлення історичної справедливості та порятунку вщент зруйнованого костелу св. Миколая, незаконно відібраного католикам за радянських часів».

Римсько-католицька парафія Святого Миколая зазначає, що обов'язок передати костел громаді залишається беззаперечним уже багато років. Ані Мінкульт, ані Будинок органної музики давно не мають у храмі жодного майна. На думку громади, затягування процесу передачі «фактично обмежує право тисяч католиків вільно сповідувати свою віру у власному храмі».

Парафія наголошує, що буде відстоювати своє право на передачу костелу в постійне користування та виконання відповідного рішення суду першої інстанції.

У своєму коментарі від 10 квітня 2025 року парафія повідомила, що Мінкульт та Будинок органної музики у своїх апеляційних скаргах стверджують, нібито парафія ще з 2022 року має всі права користувача костелу. Це твердження, на думку громади, є «очевидним спотворенням фактів».

Парафія підкреслює, що з грудня 2024 року до сьогоднішнього дня вона досі намагається отримати дозвіл від Будинку органної музики на проведення невідкладних ремонтних робіт для порятунку костелу від наслідків ракетної атаки.

«Така оперативна реакція та подання двох апеляційних скарг на одне рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також незгода з цим рішенням, свідчать про пріоритетність для Мінкульта та Будинку органної музики їхньої бюрократичної правоти над питанням безпеки людських життів», – йдеться в офіційному коментарі парафії.

Настоятель парафії Святого Миколая, отець Павло Вишковський ОМІ, висловив глибоке здивування діями Мінкульту: «Ми сподівалися на розсудливість та порядність Мінкульта щодо виконання рішення суду і визнання нашої законної позиції». Він також зазначив, що прохання про повернення костелу, підтримане понад 25 тисячами підписантів петиції та підкріплене рішенням суду, наштовхується на необґрунтовану відмову.

Отець Павло зауважив, що впродовж більш ніж трьох з половиною місяців у Мінкульта та Будинка органної музики не знайшлося часу на демонтаж залишків небезпечного скла та латання даху, тоді як час на оскарження судового рішення вони знайшли оперативно.

Парафія заявляє, що Мінкульт і Будинок органної музики довели костел до руйнівного стану, а тепер намагаються перекласти відповідальність за це на парафію. Громада стверджує, що право користування будівлею має передбачати можливість проводити аварійні ремонтні роботи, сплачувати комунальні послуги за тарифами для релігійних організацій та розміщувати ікони без додаткових погоджень, чого наразі немає.

Католицька громада чекає на офіційне повернення костелу вже 30 років. За цей час держава, в особі Міністерства культури, підписувала меморандуми про передачу храму, які так і не були виконані.

«Для України це є ганебним явищем та свідчить про глибоке вкорінення радянських підходів у державних структурах», – заявляє парафія, критикуючи дії Будинку органної музики, яка, на їхню думку, «довела святиню до руїни».

Парафія планує наголошувати на цих фактах на міжнародній арені, щоб продемонструвати «продовження практики зневажливого ставлення до громадян та суспільства».

«Що швидше будівля костелу буде передана парафіяльній громаді, то оперативніше розпочнеться процес її відновлення», – підкреслює громада.

Громада Святого Миколая вважає, що ігнорування рішення суду підриває будь-яку довіру до держави в особі її органів, а їхня «суперечлива поведінка, позбавлена будь-якої логіки, викликає дуже глибоке занепокоєння».

Як зазначає викладач Бізнес-школи Українського Католицького Університету та Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, такі судові процеси можуть негативно вплинути на відносини між Україною та Ватиканом.

«Останній тиждень Міністерство культури дає в штангу щодня. Я кілька днів утримувався від критики. Може, думаю, оговтаються. Може, не спали через нічні атаки й тепер ухвалюють слабкі рішення. Але це вже нікуди не годиться. Зруйнувати стосунки з Ватиканом на самому початку каденції нового папи, прихильного до України, -- це вже не просто помилка. Астанавітєсь, як казав один популярний персонаж нашої історії», – зазначив Валерій Пекар.

Нагадаємо, голова Римо-католицької церкви Папа Римський Лев ХІV у своїй промові в честь інтронізації згадав про Україну. Понтифік зазначив, що у наш час є надто багато розбіжностей, надто багато ран, завданих ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед тими, хто відрізняється від інших та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі.