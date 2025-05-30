Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
Сьогодні РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові
фото: Суспільне Харків

Коваленко зазначив, що крім накопичених балістичних російських ракет, за останній час ворог отримав від КНДР 350 балістичних ракет

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що все це вказує на підготовку РФ до обстрілів. Крім ракет, росіяни будуть використовувати ще одне озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Коваленко зазначив, що крім накопичених балістичних російських ракет, за останній час ворог отримав від КНДР 350 балістичних ракет. Ба більше, станом на травень 2025 року ворог має можливість виготовляти приблизно 60 ракет «Ісканденр-М», попри санкції, які ускладнюють цей процес. Росія також має запас крилатих ракет, хоч, очевидно, робитиме ставку на балістику.

«Щодо обстрілів крилатими ракетами з застосуванням стратегічної авіації, у планах ворога є збільшення таких обстрілів. Однак вони можуть бути комбіновані – не лише крилаті ракети, а й балістика та «Шахеди». За такою формулою росіяни планують діяти протягом літа», – сказав керівник ЦПД при РНБО.

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Також уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».

Читайте також:

Теги: росія обстріл Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог продовжує вперто «прориватися до кордонів Дніпропетровської області»
Росіяни наступають з трьох напрямків: ситуація на фронті
26 травня, 13:00
Грем закликав перейти до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
16 травня, 22:51
Росіяни взяли в полон Дженкінса та жорстко його допитували
Суд РФ виніс вирок австралійцю, який воював на боці України
17 травня, 06:42
Внаслідок обстрілу зайнялись пожежі
Росія вдарила по промислових об'єктах у Сумах
21 травня, 05:34
Михайло Ясинський: Убогі... Нічого свого зробити не можуть...
Російська співачка вкрала образ Олі Полякової (фото)
21 травня, 16:12
Вікторія Магомадова – мати загиблої дитини
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
22 травня, 09:48
Головні новини ночі проти 29 травня
Атака БпЛА на Московський регіон, суд США заблокував тарифи Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:22
Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 
Чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет: пояснення Defense Express 
27 травня, 07:22
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»
Сьогодні, 07:21

Суспільство

Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%
Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%
Булінг у школі. Кількість зареєстрованих поліцією випадків зросла у 2025 році у 1,5 раза
Булінг у школі. Кількість зареєстрованих поліцією випадків зросла у 2025 році у 1,5 раза
Боєць батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо 19-річного Єгора Муху
Боєць батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо 19-річного Єгора Муху
Атака на Харків: постраждала жінка
Атака на Харків: постраждала жінка
У Харкові зафіксовано вісім влучань, виникли пожежі
У Харкові зафіксовано вісім влучань, виникли пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
65K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
56K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
40K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
33K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua