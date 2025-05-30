Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу

Коваленко зазначив, що крім накопичених балістичних російських ракет, за останній час ворог отримав від КНДР 350 балістичних ракет

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що все це вказує на підготовку РФ до обстрілів. Крім ракет, росіяни будуть використовувати ще одне озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Коваленко зазначив, що крім накопичених балістичних російських ракет, за останній час ворог отримав від КНДР 350 балістичних ракет. Ба більше, станом на травень 2025 року ворог має можливість виготовляти приблизно 60 ракет «Ісканденр-М», попри санкції, які ускладнюють цей процес. Росія також має запас крилатих ракет, хоч, очевидно, робитиме ставку на балістику.

«Щодо обстрілів крилатими ракетами з застосуванням стратегічної авіації, у планах ворога є збільшення таких обстрілів. Однак вони можуть бути комбіновані – не лише крилаті ракети, а й балістика та «Шахеди». За такою формулою росіяни планують діяти протягом літа», – сказав керівник ЦПД при РНБО.

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Також уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».