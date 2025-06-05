Столичні школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді у США

Київські школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді з креативності у США

Учні столичного ліцею №143 вибороли золоту медаль у глобальному фестивалі олімпіади креативності у США

Українські школярі з Києва пройшли у фінал з міжнародної олімпіади з креативності у США та вибороли золото. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що учні столичного ліцею №143 вибороли золоту медаль за перше місце у глобальному фестивалі олімпіади креативності Destination Imagination в США.

«Наше завдання було зробити восьмихвилинну невелику театральну виставу. Зробили всі декорації з нуля. Сценарії написані нами. Взагалі ця програма допомагає дітям працювати без дорослих, без тренерів», – говорить учасниця змагань Єлизавета Губіна.

Участь у глобальному фіналі представники України беруть не вперше. Але лише цьогоріч команда під назвою «Вибух» здобула перше місце.

Київські школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді з креативності у США фото: Суспільне

Повідомляється, що ніхто не міг очікувати перше місце, мріяли хоча би в десятку потрапити, але щоб перше місце...

Ольга Морозова вже сім років тренує команди для олімпіад. Каже, що фестиваль виховує спільноту сміливих учасників, які не бояться мислити, оцінювати свої помилки та здобутки.

«Завдання тренера – це фасилітація, створення умов для цього навчання. Це пошук джерел, методик, інструментів, за допомогою яких команда зможе досягти поставленої мети», – зазначила вона.

Із 22 по 25 травня у Канзас-Сіті відбувся Всесвітній фінал Destination Imagination. Це найбільша у світі освітня програма з креативності, яка почала діяти у 1982 році. Від України приїхало п'ять команд з різних шкіл. Всього у фіналі зібралося 602 команди з 13-ти країн.

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