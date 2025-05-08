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Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві буде знесено за рішенням суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві буде знесено за рішенням суду
Rомплекс знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Суд зобов’язав комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс, розташований на березі Дніпра 

У Києві суд зобовʼязав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра. Це рішення стало відповіддю на позов прокуратури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про часткове задоволення позову прокурора. Суд зобов’язав комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс, розташований на березі Дніпра, та повернути земельну ділянку територіальній громаді. 

Йдеться про комплекс, що знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві. Площа земельної ділянки становить 0,5 га, а її вартість оцінюється у 3,2 млн грн.

У ході розслідування було встановлено, що фізична особа, спираючись на рішення районного суду, яке згодом було скасовано, зареєструвала право власності на самочинно зведений готельно-ресторанний комплекс. Пізніше цей об'єкт нерухомості був переданий до статутного фонду товариства.

Незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинне майно стали підґрунтям для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га. Ця ділянка належить до земель водного фонду, перебуває під особливою охороною держави, і щодо неї встановлено особливий правовий режим використання, який, зокрема, забороняє будь-яке будівництво. 

Нагадаємо, прокуратура Києва у судовому порядку витребувала з приватної власності земельну ділянку у Солом’янському районі столиці. 

Також Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. 

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Теги: будівництво розслідування майно реєстрація Київ земля

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