Такий вигляд мають окремі кабінети у Міністерстві юстиції після ворожого удару

Унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Маслова.

За словами очільника відомства, у приміщеннях вибиті вікна, а також пошкоджено обладнання, техніку та меблі. Водночас ніхто зі співробітників унаслідок атаки не постраждав.

Наслідки ворожої атаки 17 листопада фото: Денис Маслов/Facebook

Від самого ранку фахівці Мін’юсту спільно з правоохоронними органами фіксують наслідки удару. Міністр наголосив, що пошкоджені приміщення оперативно відновлюватимуть.

Робочі кабінети засипані уламками битого скла фото: Денис Маслов/Facebook

«Ворог прагне паралізувати роботу державних інституцій. Проте Міністерство юстиції продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції», – заявив Денис Маслов.

фото: Денис Маслов/Facebook