Нічна атака на Київ: у столиці пошкоджені будівлі Мін’юсту та центру судових експертиз
Унаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав
Унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Маслова.
За словами очільника відомства, у приміщеннях вибиті вікна, а також пошкоджено обладнання, техніку та меблі. Водночас ніхто зі співробітників унаслідок атаки не постраждав.
Від самого ранку фахівці Мін’юсту спільно з правоохоронними органами фіксують наслідки удару. Міністр наголосив, що пошкоджені приміщення оперативно відновлюватимуть.
«Ворог прагне паралізувати роботу державних інституцій. Проте Міністерство юстиції продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції», – заявив Денис Маслов.
Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.
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